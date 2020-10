Na bývalém přechodu Broumov−Mähring už roky nestojí pohraniční budka. Opuštěný prostor, kde dřív němečtí policisté razítkovali pasy, se teď hodí pro docela jiné kontroly. Bavorští zaměstnavatelé nechtějí zažít to co na jaře, kdy byla hranice kvůli šíření nákazy u našeho západního souseda de facto uzavřená. Do potíží se tehdy dostaly firmy a nemocnice v pohraničí, kde působí tisíce Čechů. Nyní je koronavirová situace opačná − počet nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel je v Česku devítinásobně vyšší než v Německu.

V současné době mohou hranice do Bavorska bez povinného testu nebo karantény překračovat až na některé výjimky pouze pendleři a řidiči kamionů. Přesto to v Bavorsku nenechávají náhodě. Pro české pendlery, ale i německé zaměstnance tam zajišťují mobilní stanoviště pro koronavirové testy, aby německým firmám usnadnili jejich testování, a zvýšili tak bezpečnost na pracovištích. Za dobrovolné testy nic neplatí a výsledky mají obdržet do 24 hodin. "V práci jsme dostali rozpis, kde se v okrese Tirschenreuth bude testovací místo nacházet. V Mähringu bylo ve středu, navíc přes něj jezdím domů, tak jsem rád, že mě to moc nezdrží," řekl HN pendler Pavel Procházka, který do Bavorska dojíždí denně od začátku devadesátých let. "Vymysleli to i tak, aby se testovalo na různých místech a v různých časech, takže bych to měl zvládnout, ať už mám ranní nebo odpolední směnu," doplnil. Příznaky nemá, otestovat se ale pro jistotu nechal.