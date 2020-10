Zaměstnanci kolínské automobilky TPCA jsou ve sporu s vedením společnosti kvůli nošení roušek ve výrobě. Odboráři po firmě požadují, aby pracovníkům tuto povinnost nějak vynahradila, třeba zavedením dodatečných přestávek nebo lepším odvětráváním hal. "Rouška se i po krátkém nošení ušpiní. Čím víc je znečištěn okolní vzduch, tím rychleji se kontaminuje i rouška," říká šéf místní odborové organizace ASO Josef Stibůrek.

Pracovníci by proto podle něj měli mít nárok na několik kratších přestávek, během kterých by si roušky mohli vyměnit a na chvíli si odpočinout. Vedení automobilky ale na jeho výzvy ani po několika jednáních zatím neslyší. "Firma teď jede na 110 procent, každý den děláme přesčasy, takže vedení společnosti teď výrobu tlumit nechce," myslí si Stibůrek. Zástupci automobilky na dotazy HN do uzávěrky vydání neodpověděli.

Podobný spor řešila také největší tuzemská automobilka Škoda Auto. Odborářům mladoboleslavské společnosti se nakonec povedlo prosadit, že například pracovníci u montážních linek získají navíc dvě pětiminutové přestávky a ještě budou moci končit o deset minut dříve, aby se lidé z jednotlivých směn v hale nebo na parkovišti před závodem potkávali co nejméně.