Dějiny jsou plné sporů, které by se omezily na místní region, pokud by do nich nevstupovaly zájmy silnějších vnějších hráčů. Nejnovějším příkladem promítání zájmů vlivnějších a větších hráčů do lokálního konfliktu je nové kolo války o Náhorní Karabach. Živí ho letitá pře mezi Armény a Ázerbájdžánci, sahající do 19. století, o území, jehož většinu tvořili a tvoří první z nich, které však leží uvnitř dnešního Ázerbájdžánu. Ten si jej nárokuje a poukazuje na to, že velký vojenský střet před třemi desítkami let z Náhorního Karabachu vypudil takřka všechny Ázerbájdžánce. V Baku proto mají přinejmenším dva podstatné důvody dosavadní stav změnit. Chtějí obnovit suverenitu nad územím svého státu a návrat utečenců. Arméni mají naopak dobré důvody dosavadní stav bránit.