Z plánu pražských politiků na větší zapojení developerů do budování městské infrastruktury mají stavební firmy obavy. Hlavní město se do konce roku chystá schválit návrh nových pravidel, podle nichž by měly firmy stavět školy nebo parky, které budou využívat obyvatelé Prahy. Pokud přijdou s projektem, kvůli kterému bude třeba změnit územní plán, budou muset na vlastní náklady vybudovat školy, školky, oddechové zóny nebo přispět postavenými byty do městského bytového fondu. Takové věci často staví už teď, hodnota jejich příspěvku ale závisí na tom, co si dojednají s městskou částí. Praha se ale snaží o to, aby její části v budoucnu postupovaly co nejvíce jednotně.