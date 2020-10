Kanál Dunaj−Odra−Labe za reálný nepovažuje s výjimkou jeho dlouholetého propagátora prezidenta Miloše Zemana takřka nikdo. Dokonce ani současná vláda, která jinak prezidentovi v jeho libůstkách ochotně vyhovuje. Propojení Labe s řekami tekoucími do Černého a Baltského moře skrze území Čech a Moravy by bylo extrémně nákladné. Natolik, že by celá soustava vyšla nejméně na šest set miliard dnešních korun. A to je ještě konzervativní odhad. Proto labská část plánu padla pod stůl a jediné, co z ní reálně zbývá, je blokování teoreticky potřebných pozemků v územních plánech, což omezuje rozvoj desítek obcí.