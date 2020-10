Milý Ježíšku, pod stromečkem bych si přál tu největší stavebnici, nejnovější verzi MacBooku a nejdražší… Nějak tak by mohl začínat úvodní dopis vlády, když bude do Bruselu posílat první verzi Národního plánu obnovy. I tady jde o soupis věcí, které Česká republika "nutně potřebuje" k obnově po pandemii koronaviru, respektive by je potřebovala i bez pandemie a teď je jen vhodná příležitost si o ně říci. Navíc − na rozdíl od standardního financování z fondů Evropské unie − je oněch zhruba 180 miliard korun z tzv. Facility na podporu oživení a odolnosti opravdu dárkem.