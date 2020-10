Arménie a Ázerbájdžán zvyšují intenzitu bojů v Náhorním Karabachu. Jsou nejrozsáhlejší od roku 1994, kdy Ázerbájdžán ztratil kontrolu nad touto převážně Armény obývanou enklávou. Arménské síly ostřelovaly druhé největší ázerbájdžánské město Gjandža. Baku zase nechalo ostřelovat hlavní město Náhorního Karabachu Stěpanakert nepovolenými kazetovými bombami. Na obou stranách se hovoří o boji "až do konce". Do oblasti proudí vojáci, ať již povinně mobilizovaní nebo ti, kteří se přihlásili dobrovolně. Pozorovatelé varují, že pokud by se boje rozšířily do oblasti mimo Náhorní Karabach, mohlo by to mít nedozírné následky. Zasažena by mohla být důležitá zařízení, včetně jaderné elektrárny.