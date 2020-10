Americký prezident Donald Trump nakrátko opustil vojenskou nemocnici, v níž se léčí z nemoci covid-19, aby během projížďky v opancéřovaném voze pozdravil davy svých stoupenců, shromážděných před nemocnicí. Jeho krok však vyvolal kritiku některých lékařů, podle nichž Trump svým nedělním výletem ohrozil zdraví ochranky a řidiče, kteří s ním byli v limuzíně.

"Prezident absolvoval krátkou jízdu v koloně vozidel, aby zamával svým příznivcům před nemocnicí," uvedl Bílý dům v prohlášení. Projížďka trvala několik minut. Ještě před jízdou Trump zveřejnil na Twitteru krátké video, ve kterém uvedl, že chystá "malé překvapení některým velkým vlastencům, které máme na ulici", a poděkoval lékařům. "Hodně jsem se dozvěděl o covidu. Naučil jsem se to tím, že jsem to sám prožil. Je to škola života," sdělil Trump ve videu s tím, že nejde o něco, o čem by se dočetl v knihách, a že je to "něco velmi zajímavého".

Trumpovu výjižďku však kritizovali někteří lékaři, podle nichž se jednalo o porušení zásad pro ochranu veřejného zdraví. "Prezidentské SUV je nejen neprůstřelné, ale také hermeticky uzavřené proti chemickým útokům. Riziko přenosu covidu-19 uvnitř je proto tak vysoké, jak to jen jde," napsal na Twitteru lékař James Philips z nemocnice, v níž nyní prezident pobývá. Šéfové prezidentovy ochranky, kteří s ním ve voze jeli, by se podle lékaře nyní měli uchýlit na 14 dní do karantény.

Biden debatou získal Demokratický uchazeč o Bílý dům Joe Biden podle dvou nových průzkumů provedených po první prezidentské televizní debatě zvyšuje celostátní náskok nad svým sokem a úřadujícím prezidentem Donaldem Trumpem. Podle šetření společnosti Ipsos vede demokrat o deset procentních bodů, průzkum deníku The Wall Street Journal a televize NBC poukazuje dokonce na čtrnáctibodový náskok, což je nejvíce od začátku letošního roku.

Bílý dům rozhodnutí obhajoval s tím, že jeho tým přijal veškeré potřebné kroky k ochraně všech zúčastněných.

Televize NBC mezitím informovala o tom, že se první dáma Melania, která je rovněž nakažená koronavirem, rozhodla Trumpa nenavštívit v nemocnici právě kvůli tomu, že by vystavila nebezpečí nákazy pracovníky ochranky, kteří by ji museli na cestě doprovázet.

Trumpovu zdravici kritizovali i někteří demokraté. "Potřebujeme vůdcovství. Ne vyhledávání příležitostí pro vyfocení," uvedl Hakeem Jeffries.

Tým prezidentových lékařů v neděli uvedl, že Trump od pátku nemá horečku a je mu lépe. Trump oznámil nákazu koronavirem ve čtvrtek večer, v noci na sobotu byl pak přepraven vrtulníkem do nemocnice Waltera Reeda v Marylandu nedaleko Washingtonu. První dáma Melania se léčí doma.

Bílý Dům včera oznámil, že pozitivní test na covid-19 má nově i jeho mluvčí Kayleigh ­McEnanyová.