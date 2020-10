◼ ŠVÝCARSKO

WHO: Covid-19 má až desetina světové populace

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že koronavirem se od začátku pandemie nakazilo až 10 procent populace na Zemi. To by znamenalo, že koronavirem se ve světě nakazilo zhruba 760 milionů osob, tedy více než dvacetinásobek dosud potvrzených případů. Odhad WHO je výrazně vyšší než počet potvrzených případů nemoci covid-19. Nejpostiženější zemí jsou Spojené státy se 7,4 milionu nakažených.

◼ ČESKO

Volba šéfa ČOV se kvůli koronaviru odkládá

Plénum Českého olympijského výboru, na kterém se měl ve čtvrtek volit předseda, místopředsedové a další členové výkonného výboru, bylo kvůli opatřením proti koronaviru odloženo. Náhradní termín projednají členové výkonného výboru do konce týdne. Výbor vede Jiří Kejval, post měl obhajovat proti Filipu Neusserovi, kterého nominoval svaz pozemního hokeje. Je to poprvé od roku 2012, kdy v čele ČOV vystřídal Milana Jiráska, co má protikandidáta.

◼ ČESKO

Petříček vymění vedení ČSSD za Prahu

Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček už nebude kandidovat do vedení strany. Chce se soustředit na Prahu a usilovat o předsednictví v pražské organizaci. Petříček je místopředsedou ČSSD od loňského března. Volební sjezd strany se má konat příští rok v lednu. Pražští sociální demokraté, v jejichž čele stojí od ledna 2018 Petr Pavlík, mají nového předsedu organizace volit v prosinci.

◼ NĚMECKO

Lufthansa přichází o peníze, bude dál propouštět

Německá letecká společnost Lufthansa měsíčně přichází o 500 milionů eur v hotovosti (13,6 miliardy korun) a má daleko k tomu, aby pokryla své náklady. Největší evropská letecká skupina, jež se potýká s dopady koronavirové krize, přestane o hotovost přicházet v momentě, kdy zaplní polovinu sedadel, uvedl šéf podniku Carsten Spohr. Lufthansu v červnu devíti miliardami eur podpořila německá vláda. Minulý měsíc aerolinky oznámily, že chtějí dále propouštět.

"

Nouzový stav nám dává možnost nakupovat napřímo.

Pavel Švagr

Předseda Správy státních hmotných rezerv komentuje vyhlášení nouzového stavu. Možnosti by správa využila, pokud by při pořizování ochranných pomůcek přes výběrové řízení nebyla úspěšná.

◼ ČESKO

Vládní dluh je nejvyšší za posledních 20 let

Ve druhém čtvrtletí stoupl vládní dluh meziročně o 446,9 miliardy korun na 2,2635 bilionu, což je nejvíce za posledních 20 let. Míra zadlužení vzrostla proti loňsku z 32,60 procenta hrubého domácího produktu, který představuje výkon české ekonomiky, na 39,92 procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Podle statistiků se na růstu dluhu značně podílela situace kolem šíření koronaviru.

◼ JAPONSKO

Japonci chtějí olympijské hry s omezením diváků

Většina Japonců si myslí, že by se měl kvůli koronaviru omezit počet diváků při olympijských hrách v Tokiu. Zjistil to průzkum zveřejněný deníkem Japan Times, v němž se takto vyjádřilo 58,5 procenta lidí. Více než čtvrtina respondentů byla ještě radikálnější. Jedenáct procent dotázaných odpovědělo, že by hry měly být úplně bez diváků, a 15,6 procenta by bylo pro úplné zrušení olympiády odložené z letoška na léto příštího roku.

◼ ŘECKO

Microsoft investuje v Řecku miliardu dolarů

Americká softwarová společnost Microsoft vybuduje v Řecku tři datová centra. Oznámili to prezident společnosti Brad Smith a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Časový rozvrh neuvedli. Microsoft v zemi investuje až miliardu dolarů, tedy 23 miliard korun. Datová centra má nyní ve 26 zemích, včetně sedmi států Evropské unie. Do roku 2025 chce všechna pohánět obnovitelnými zdroji.

◼ ČESKO

Učitelé žádají odložit změny v maturitách

Ministerstvo školství by podle zástupců spolku Učitelská platforma mělo odložit chystané změny v maturitní zkoušce z jazyků z příštího roku na později. Návrh novely vyhlášky, která by mohla platit od 15. října, ministerstvo podle spolku neprodiskutovalo s odbornou veřejností a obsahuje řadu sporných bodů. Školy jsou v nejistotě, jak by zkoušky měly vypadat. S přihlédnutím k pandemii je podle platformy nesmysl měnit maturity teď.

◼ ČESKO

Pavel Zeman chce soudit lidská práva ve Štrasburku

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman chce být soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Přihlásil se do výběrového řízení − celkem se ministerstvu spravedlnosti přihlásilo sedm zájemců. Kandidáti mohli zasílat přihlášky do 30. září. Svou kandidaturu už dříve ohlásila ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Soud se sídlem ve Štrasburku projednává případy, které se týkají porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

◼ ČESKO

Žižkov má nově autobusovou zastávku Olgy Havlové

Pražský Žižkov má novou zastávku MHD pojmenovanou po bývalé první dámě Olze Havlové. Zastavují tam autobusy 133, školní linka 267 a noční spoje 908 a 909. Zastávka je poblíž ulice Olgy Havlové, která nese jméno bývalé žižkovské rodačky přes osm let. V minulosti byla na stejném místě zastávka pouze v jednom směru a byla téměř nevyužívaná. Podle mluvčího organizátora pražské dopravy ROPID Filipa Drápala byla zastávka Olgy Havlové na místě plánována dlouhodobě.

◼ ČESKO

ZOO Dvůr Králové získala nosorožce z Německa

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal v minulých dnech z Německa na posílení chovu nosorožců bílých jižních osmadvacetiletého samce. Nově bude skupina jižních bílých nosorožců čítat dva samce a čtyři samice. Nový samec jménem Kusini přišel do Dvora Králové ze Serengeti Parku Hodenhagen, narodil se v americkém San Diegu. V Hodenhagenu loni upoutal pozornost tím, že zaútočil na auto ošetřovatelky, které několikrát převrátil.

◼ ČESKO/SASKO

Sasko změnilo kvůli viru cestu Labskými pískovci

Saská lesní správa kvůli nepříznivé koronavirové situaci v Česku vytyčila náhradní trasu Lesní stezky Labskými pískovci, při které turisté z německé strany nepřekročí hranice do Česka. Německo aktuálně považuje celé Česko za epidemicky rizikovou oblast, kterou nedoporučuje svým občanům navštěvovat, pokud to není nezbytné. Prozatím platí, že po příjezdu z rizikové oblasti je třeba mít negativní test na koronavirus.

