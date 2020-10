Nejvyšší pocty za převratné vědecké objevy ve fyziologii a lékařství se letos dostalo věhlasným odborníkům na virologii. Nobelovu cenu získali Američané Harvey Alter a Charles Rice, spolu s nimi Brit Michael Houghton. Oznámil to Institut Karoline ve městě Solna na okraji Stockholmu, špičkové lékařské pracoviště, kde na Nobelovu cenu nominuje padesátičlenný sbor profesorů.

Uvedená trojice byla oceněna za objev a následný výzkum viru hepatitidy C, velice nebezpečného zánětlivého onemocnění, které postihuje především játra. "Jejich objev umožnil provádět krevní testy a vyvinout nové léky, které zachránily miliony životů," uvádí zmíněný ústav. Trojici oceněných současně náleží odměna 10 milionů švédských korun (v přepočtu zhruba 26 milionů korun českých).

Nejstarším vědcem z uvedené trojice je Harvey Alter (85 let), který na soukromé University of Rochester ve státě New York studoval zprvu humanitní vědy, poté absolvoval její lékařskou fakultu.