Mezi několik málo zemí, do kterých Češi smí, aniž by museli podstoupit karanténu nebo test na nemoc covid-19, patří Itálie. Její vláda v úterý bude jednat o výrazném zpřísnění opatření proti šíření nového koronaviru.

Nejspíš zavede například povinnost nosit roušky všude, tedy i na ulici a na dalších otevřených místech. Pokud by někdo toto nařízení porušil, mohl by dostat pokutu až ve výši tří tisíc eur, což je přes 80 tisíc korun. Zaplatit by ji museli všichni, tedy i turisté. "Roušky mají zásadní význam," prohlásil ministr zdravotnictví Roberto Speranza. Na jejich nošení by mohla na ulici dohlížet i armáda.