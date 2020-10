Každý, kdo byl v blízkém kontaktu s osobou nakaženou novým koronavirem, by měl podle pravidel platných takřka všude na světě včetně Spojených států zamířit do karantény. Rozhodně by se neměl účastnit akcí, na nichž by se mohl setkat s desítkami dalších lidí. Americký prezident Donald Trump na to ale nedbal. Přitom už věděl, že jeho blízká spolupracovnice Hope Hicksová byla pozitivně testována na nemoc covid-19. Tímto virem se poté nakazil i sám Trump a jeho žena Melanie. Onemocněla také řada lidí, s nimiž se Trump krátce předtím sešel.