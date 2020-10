◼ EVROPSKÁ UNIE

EU uvalila sankce na 40 Bělorusů, na Lukašenka nikoli

Státy Evropské unie v pátek po několika týdnech dohadů formálně schválily sankce vůči 40 běloruským činitelům odpovědným za volební manipulace a násilné potlačování opozičních demonstrací. Je mezi nimi ministr vnitra, šéfka volební komise nebo policejní velitelé, chybí však autoritářský vládce Alexandr Lukašenko. Své sankce vztahující se na osm běloruských činitelů včetně ministra vnitra v pátek ohlásilo také americké ministerstvo financí.

◼ ČESKO

Denně přibývá 420 pozitivně testovaných studentů

Každý den podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) přibývá 420 pozitivně testovaných žáků a studentů. Nakažených pedagogů je 1680 a žáků a studentů přes 8200. Pro Českou televizi Prymula v neděli řekl, že mezi dalšími zvažovanými opatřeními je uzavření druhých stupňů základních škol. Učit na dálku musí už vysoké a střední školy. Ministr už v pátek řekl, že středoškoláci se podílejí asi na polovině všech nových nákaz.

◼ NOVÁ KALEDONIE, FRANCIE

Nová Kaledonie odmítla nezávislost na Francii

Většina voličů v nedělním referendu na Nové Kaledonii podpořila setrvání tohoto tichomořského souostroví mezi zámořskými územími Francie. Ukazují to konečné výsledky, podle kterých proti vytvoření nezávislého státu hlasovalo 53,26 procenta účastníků plebiscitu. Francouzský prezident Emmanuel Macron v projevu uvedl, že výsledek přijímá s pokorou, zároveň jej označil za vyjádření "důvěry v republiku".

◼ ČESKO

Schodek by příští rok neměl překročit 200 miliard

Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok by neměl překročit 200 miliard korun, a nikoliv 320 miliard, které navrhuje ministerstvo financí. Uvedla to předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová v České televizi. V rozpočtu by navíc podle ní nesměl být žádný další růst podílu mandatorních výdajů. Upozornila také, že návrh schodku neobsahuje 90 miliard korun, jež by jej prohloubily po zvažovaném zrušení superhrubé mzdy a snížení sazeb daně z příjmů fyzických osob.

◼ HDP

Česká ekonomika klesla o 10,9 procenta

Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí klesla meziročně o 10,9 procenta a mezičtvrtletně o 8,7 procenta. Zpřesněný odhad zveřejnil ČSÚ. Je to nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Výsledky ovlivnil koronavirus a restrikce. První odhady z konce července hovořily o meziročním poklesu o 10,7 procenta a mezikvartálním o 8,4 procenta, o měsíc později úřad odhad zhoršil na pokles o 11 procent, respektive o 8,7 procenta.