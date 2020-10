Aukční síň se připravuje na výběrové aukce v rámci podzimních Classic Week a Modern and Contemporary Week. "Podařilo se nám získat několik významných obrazů ruských a německých autorů a určitě potěšíme i sběratele českého umění," říká Michal Šimek, ředitel pražské reprezentační kanceláře Dorotheum.

Letošní rok je vlivem pandemie v mnohém specifický. Jak se vám v něm dařilo?

Vládní opatření se samozřejmě dotkla i trhu s uměním. Rušily se aukce, měnily se jejich termíny a chod galerií a aukčních domů byl omezen. My jsme přeložili naše výběrové aukce starých mistrů a obrazů 19. století z dubna na červen a aukce moderního a současného umění pořádali až na konci června. Jinak se všechny aukce konaly, pouze místo klasických sálových se dražilo on-line. S výsledky jsme velice spokojeni, rozhodně jsme nezaznamenali propad zájmu o naši nabídku ze strany zákazníků.

Jaké zajímavé položky se vám letos podařilo vydražit?

Jak aukce starých mistrů, tak i umění 19. století dosáhly skvělých výsledků. Oltářní desku Klanění tří králů, jejímž autorem je antverpský malíř Pieter Coecke van Aelst, se podařilo prodat za částku 1,137 milionu eur, což je světový aukční rekord za dílo tohoto malíře. Byl jsem na našich velkých aukcích osobně a rozhodně jsem neměl pocit, že by nákup umění netáhl. Přes naši pražskou kancelář se do vídeňské aukce dostala kolekce šperků Cartier, která se v součtu prodala za více než 150 tisíc eur. Ve stejné aukci jsme prodali diadém stejné značky za téměř 600 tisíc eur. Velká jména a výjimečné práce prostě nadále táhnou. Z českého umění naše dosavadní letošní aukce nabídly pár zajímavých bohemik. Potěšil mě březnový výsledek aukce moderní grafiky, kdy jsme ani ne dva týdny po nouzovém stavu nabízeli soubor grafických listů Bohuslava Reynka. Navzdory tehdejší situaci i kolísavému kurzu koruny se nejdražší list, Pieta v parku, prodal za více než 14 tisíc eur.

Jaké jsou v současnosti trendy na trhu s uměním? O co mají vaši klienti největší zájem?

Stále větší zájem zaznamenáváme u historických vozidel. To je určitě segment, který v současné době přitahuje velkou pozornost, u některých raritních vozů dochází k vysokým nárůstům. Nejlepších výsledků ale dosahujeme v segmentu špičkových starých mistrů, klasické moderny a poválečného a současného umění. Ne všichni čeští zákazníci se orientují výhradně na české umění, takže je pro mě velmi potěšující pomáhat s akvizicemi opravdu zvučných světových jmen poválečného umění.

Pořádáte poradenské dny, kde si mohou vlastníci nechat umělecká díla bezplatně posoudit. Setkáváte se s tím, že někteří až na místě zjistí, jak hodnotná díla mají?

To se stává. Konec konců i my jsme někdy sami překvapeni, jak velký zájem, projeví dražitelé v aukci. Bohužel se setkáváme i se smutnými případy, kdy někteří zákazníci až od nás zjistí, že vlastnili velmi hodnotnou věc, kterou prodali za cenu, kterou si sami z nějakého důvodu určili. Není to tak dávno, co jsem opět takový případ zaznamenal. Ta ztráta pro majitele byla v řádech několika milionů korun. Proto je opravdu lepší se zeptat a raději zjistit, že věc nemá velkou hodnotu, než si po zbytek života vyčítat, že se člověk včas neobrátil na odborníky.

Jaké akce připravujete pro nadcházející období? Na co se můžeme těšit?

V současné době vrcholí příjem pro naše výběrové aukce v rámci podzimních Classic Week a Modern and Contemporary Week. S velkým napětím očekávám výsledky našich pražských akvizic, podařilo se nám získat několik významných obrazů ruských a německých autorů. Určitě potěšíme i sběratele českého umění, zajímavá bohemika chystají jak aukce moderního umění, tak umění 19. století. Měl jsem možnost vidět na vlastní oči pěkné práce Jaroslava Čermáka, Bohdana Laciny či Jaroslava Horejce. Plán aukcí je do konce roku ještě velmi bohatý. Co se aukčního dění týče, čeká nás v tom dobrém slova smyslu velmi zajímavý podzim.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.