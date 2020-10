V listopadu bude aukční síň dražit obraz jednoho z nejvýznamnějších současných umělců. "Pro mě osobně bude aukce Adieu, Guy Moll nejsilnějším zážitkem letošního roku. Obraz považuji za Pištěkovo nejintimnější a nejvýznamnější dílo. I proto jsme ho dali na titulní stránku katalogu," říká Martin Kodl, majitel galerie.

Aukce pořádáte přes 30 let, překvapí vás v tomto oboru ještě něco?

Již patnáct let mě překvapuje, jak úžasné věci se nám daří získávat do našich aukcí a jak kvalitní a fantastická díla se ještě stále nacházejí ve starých soukromých sbírkách. Mnoho věcí, které nám majitelé nabízejí, jsou vzácnostmi, o kterých se často ani nevědělo, že ještě existují. Vynoří se na trhu znovu i po padesáti nebo sto letech. Momenty, kdy se znovu objeví obrazy dávno zmizelé, jsou vždy událostí. Stále čekám, že to skončí, ale naštěstí se tak neděje.

Letošní rok byl kvůli pandemii velmi specifický, jak se vaší galerii dařilo?

Všude na světě se situace vyvíjela a vyvíjí podobně. V prvních týdnech pandemie se veškerá činnost aukčních síní zastavila. Stejně jako jiné galerie a muzea jsme i my měli pro veřejnost tři měsíce takřka zavřeno. Zrušili jsme jarní aukci a následně Letní výtvarný salon. Nyní připravujeme předaukční výstavu, která proběhne během října a listopadu. Sekce Kodl Contemporary, která se věnuje současnému umění a o níž se starají mé tři děti, připravila na sklonku srpna výstavu deseti obrazů českých současných umělců, jež zařadila slavná londýnská Sotheby's do své listopadové aukce. Pro celý tým Kodl Contemporary bylo ctí podílet se na projektu, který může zviditelnit české soudobé umění. Jedná se o historický okamžik, protože tak velká kolekce českého mladého umění dosud nebyla v žádné obdobně významné aukci Sotheby's prezentována.

Jaké jsou v současnosti trendy na trhu s uměním a ovlivnila je nějakým způsobem pandemie?

Sami jsme v očekávání, jak nadcházející krize ovlivní trh. Stále ještě nejsou k dispozici přesná čísla, která by ukázala ekonomické důsledky pandemie. Musím však říct, že zatím prodeje ani nákupy neklesají. Věřím, že zájem o umění nebude mít sestupnou tendenci, protože stále více zámožných lidí vnímá umění jako něco, co patří k životu a co je třeba chránit a podporovat. Pro některé jsou zase obrazy vynikající investicí nebo symbolem postavení. Zdá se, že výtvarné umění zůstává i v dnešním rozbouřeném světě finanční jistotou. Lidé si začínají zvykat na pojem hodnotová investice, kterou já doporučuji i v dobách konjunktury. Současná situace ale zcela jistě přinese více on-line aukcí. Dvě věhlasné světové aukční síně Sotheby's a Christie's si na přelomu června a července vyzkoušely nový formát sálových aukcí bez přítomnosti publika v sále. Dražilo se po telefonech a samozřejmě i on-line. Naše tradiční jarní a podzimní aukce budeme vždy pořádat ve Velkém sále pražského Žofína, ovšem na listopad již připravujeme propojení klasické aukce s prodejem on-line na arts­bay.cz. Samozřejmostí je i živý přenos prostřednictvím sociálních sítí.

Jaký je stav současného českého umění? Pozorujete narůstající zájem o české umělce?

Zájem o současné umění je evidentní, jak vidíme i u klientů. Moderní umění tvoří nyní 20 procent nabídky na našich aukcích a všechna díla se u nás vždy prodají. Mnoho zákazníků, kteří mají nádherné a hodnotné sbírky malířů 19. a 20. století, si dnes kupuje i contemporary a budují tak další sbírky. Podle mě nejen proto, že se jim prostě líbí, ale také z toho důvodu, že s nákupem moderních děl pocitově omládnou.

Současné umění navíc skýtá v nějakých případech kvalitní finanční potenciál. Jsem přesvědčený o tom, že u některých autorů jeho cena neustále poroste. Ondřej Basuk, Honza Kaláb či Rudolf Burda − to jsou namátkou autoři, kteří byli loni úspěšní. Jejich díla se prodávala za trojnásobky vyvolávacích cen.

Ostatně i další autoři, které moji synové Matyáš a Jakub vybírali do aukce Sotheby's, patří k těm vyhledávaným. Je to Josef Bolf, Kryštof Kintera, Šárka Koudelová, Jan Pištěk, Pasta Oner, Miroslav Polách, Jakub Špaňhel nebo Lubomír Typlt. A mohl bych pokračovat.

Roste zájem investovat do umění u mladších klientů?

Nejčastěji nakupují obrazy úspěšní podnikatelé středního a vyššího věku. Čím dál více ale přibývá mladých lidí, kteří se o umění zajímají a kupují ho. Nejmladší generace tvoří překvapivě silnou skupinu kupců obrazů. Umění chápou jako přirozenou součást života a jsou ochotni za něj utrácet. Ještě více mě těší, že si pořizují také díla mistrů 19. a počátku 20. století, které je pro mě osobně srdeční záležitostí. Každý, kdo to myslí se sbíráním obrazů a investováním do nich vážně, by měl mít ve své sbírce díla velikánů tohoto období.

Jaká byla vaše první investice do umění?

V 80. letech, kdy jsme všichni byli beznadějně chudí, jsem si počínal jako rozmařilý milionář a nakupoval hlavně srdcem. Investičně jsem začal uvažovat po pádu komunismu. Na počátku 90. let jsem na radu mého otce spekulativně nakoupil obrazy Václava Radimského, Aléna Diviše, Mikuláše Medka a Roberta Piesena.

Co byste poradil těm, kteří s investicemi do umění teprve začínají?

Aby se nejprve v oboru trochu vzdělali a získali základní rozhled. V době internetu by to neměl být problém. Samozřejmě je důležité se na obrazy dívat, chodit do muzeí, na výstavy, studovat encyklopedie. Ujasnit si, zda se mi líbí 19. století, postimpresionismus, moderna nebo současnost. Zda mám raději figurální malbu, akty, abstrakci nebo sochy. Investice do umění by se měla odvíjet nejen od očekávání zhodnocení, jde i o emocionální záležitost. V zásadě by tedy lidé měli kupovat obrazy, které se jim líbí. A velice úzce by měli být napojeni na někoho, kdo jim umí kvalitně poradit, aby nekoupili falzum nebo předražený obraz.

Letos jste pořádali dvě charitativní akce na podporu lidí zasažených pandemií covidu-19. Jak úspěšné byly a kam putoval výtěžek?

Během května jsme uspořádali dvě charitativní on-line aukce. V první se prodával obraz Jana Kalába, v té druhé zase socha Rudolfa Burdy. U obou umělců jsme dosáhli nejen autorských aukčních rekordů, ale především jsme pomohli získat prostředky méně známým neziskovým organizacím, které si mezi sebou celkem rozdělily částku takřka 1,5 milionu korun. V obou případech jsme společně s výtvarníky vybrali neziskové organizace, u kterých nám později zpětná vazba jasně potvrdila, že jsme příjemce zvolili správně. Chtěli jsme podpořit někoho, kdo opravdu poctivě pracuje, kdo takřka není vidět, ale kdo si podporu zaslouží.

Na konci listopadu budete pořádat váš 84. aukční den. Na co se mohou kupující těšit?

Představíme skutečně mnoho významných děl. Některé práce se objeví na scéně poprvé po desetiletích, jiné na trhu dosud nebyly k vidění vůbec. Nejdráže vyvolávaným dílem bude naprosto unikátní obraz Františka Kupky: Divertimento II, který je jedním z nejvýznamnějších děl jeho abstraktního období 30. let. Obraz může být bezesporu ozdobou jakékoli sbírky světového malířství. Koneckonců Divertimento I je dnes ve sbírkách newyorského Guggenheimova muzea. Také věřím, že potěšíme všechny, kteří by své sbírky rádi rozšířili o obrazy Josefa Čapka, Mikuláše Medka, Františka Muziky, Václava Špály či Jindřicha Štyrského. Téměř šedesáti exempláři bude zastoupeno devatenácté století. Prostor dostane i současné umění v podání například Ondřeje Basjuka, Jana Knapa, Jana Kalába či jedinečného Theodora Pištěka a jeho obrazu Adieu, Guy Moll. Nezapomeneme ani na tradiční charitativní Aukci pro Paraple. Ve prospěch Vojenského fondu solidarity poputuje výtěžek z prodeje pro nás zcela netypického aukčního předmětu − originálních hodinek Orlík české značky Prim.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.