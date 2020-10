Vloni prodali čtvrtý nejdražší obraz v historii českých aukcí, Medkův obraz Akce I (Vajíčko). Přijde i letos podobný úspěch? "Již několikrát se nám stalo, že to nejlepší dílo se nám podařilo získat na poslední chvíli, při uzávěrce aukčního katalogu. Nechme se tedy překvapit," říká Tomáš Hejtmánek, galerista a majitel aukčního domu.

Jak úspěšná byla doposud pro vás letošní sezona?

Zatím velmi úspěšná. Klasickou "zahradní aukci" jsme přesunuli na začátek července a už v květnu jsme uspořádali naši první on-line aukci. Vyzkoušeli jsme si tak rozdílný způsob prodeje, než jaký jsme dosud preferovali. On-line aukci jsme ale plánovali již dlouho, takže situace kolem koronaviru naše rozhodnutí jen potvrdila a možná trochu urychlila. Podařilo se nám v ní dosáhnout stoprocentní prodejnosti, a to i díky nižším vyvolávacím cenám. Některé kladívkové ceny dosáhly i mnohosetnásobku vyvolávací ceny. Zájem byl veliký, a to z celého světa. Živou aukci jsme se rozhodli uskutečnit jako jedni z mála. I to se vyplatilo. Zájem byl rovněž značný, takže jsme prodali přes 80 procent položek za velmi dobré ceny.

Pozorujete nějakou změnu preferencí u dražitelů v důsledku pandemie?

Ano, zaznamenali jsme větší zájem o uměleckořemeslné předměty dekorativního a užitného charakteru, například nábytek. V této komplikované době, kdy lidé tráví více času doma či na chalupách, si zkrátka krášlí a dovybavují své městské i venkovské příbytky hezkými věcmi. Také se zdá, že movitější lidé s prodejem ani nákupy nespěchají a spíše vyčkávají. To se ale může změnit, těžko říct, jak se trh promění za půl roku nebo rok. Paradoxně se ale z mého pohledu dařilo trhu s uměním v době koronaviru lépe. Jedním z důvodů mohou být právě on-line aukce. Lidé byli více doma a někteří z nich objevili nový druh adrenalinového sportu v podobě přihazování na elektronických aukcích. Rozhodně nás ohlasy na tu naši mile překvapily.

Velký zájem byl také o vaši červencovou zahradní aukci. Ta přinesla hned několik autorských rekordů. O jaké se konkrétně jednalo?

Opět se nám podařilo velmi dobře prodat téměř všechen nábytek. Rekordně například Halabalovu vitrínu Tulipán, která se z vyvolávací ceny 35 tisíc nakonec prodala za 280 tisíc korun. Za 170 tisíc jsme prodali biedermeier šicí stolek, přitom jeho vyvolávací cena byla 30 tisíc korun. Mramorová socha Emanuela Kodeta nazvaná Tvá láska, ženo, drtí, byla prodána za 600 tisíc, za čtyřnásobek vyvolávací ceny, a z deseti tisíc na 180 tisíc se vyšplhala cena některých koláží od Emila Filly.

Jaká díla nabídnete v nadcházející aukci?

Nyní dokončujeme přípravy další on-line aukce, která nabídne přibližně 400 položek z mnoha kategorií a také z mnoha různých částí světa. Uskuteční se v první polovině října. Tím nejdůležitějším ale pro nás zůstávají klasické aukce. Naši večerní aukci plánujeme na přelom listopadu a prosince. V té chceme nabídnout kvalitní, opravdu vybraná díla v daleko menším počtu okolo 100 položek. Za zmínku stojí dílo A. Slavíčka, z designu pak třeba kubistický nábytek J. Gočára. Stále ale hledáme a přijímáme do aukcí i další "poklady".

Vloni jste jeden takový poklad prodali, v podobě Medkova obrazu Akce I (Vajíčko). Věříte i letos v podobný úspěch?

Loňský rok byl rozhodně unikátní. Co se týče Medka, podařilo se nám zobchodovat hned dva jeho obrazy s raritními modrými figurami. Tím prvním byla malba Akce II, Vlna, kterou jsme vydražili pro našeho klienta na Floridě v přepočtu za téměř 25 milionů, což už samo o sobě stačilo na absolutní rekord českého poválečného umění. Vajíčko pak tento rekord pokořilo více než dvojnásobně. Mimochodem, oba tyto výjimečné obrazy jsou k vidění na právě probíhající výstavě v Národní galerii. Vzhledem k současné situaci si ale asi budeme muset na podobný úspěch nějakou dobu počkat, i když stát se může cokoliv. V každém případě máme do naší podzimní aukce připraveno několik velmi kvalitních děl.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.