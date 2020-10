Když firmy dodávají své služby nebo produkty do velkých maloobchodních řetězců, musí čekat i měsíce na to, než jim odběratelé proplatí faktury. To zvláště menší dodavatele často brzdí v dalším podnikání. Čím dál častěji proto využívají službu start-upu Roger, díky které mohou za provizi dostat peníze řádově o týdny dřív. To se zalíbilo i Komerční bance, která právě přes koupi podílu v Rogeru chce získat nové klienty na poli menších a středních firem.