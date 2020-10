◼ ČESKO

Exportéři čekají kvůli viru pokles až o 500 miliard

Český vývoz by letos podle odhadů Asociace exportérů mohl kvůli krizi vyvolané pandemií koronaviru klesnout o 300 až 500 miliard korun z loňských rekordních 4,57 bilionu korun. Dostal by se tak na úroveň mezi roky 2016 a 2017, tedy o čtyři až pět let zpět. Uvedl to místopředseda asociace Otto Daněk s tím, že do všech předpovědí vstupuje mnoho neznámých. Řada z nich se začne projevovat od pondělí, kdy začne platit nouzový stav.