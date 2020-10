V pátek vyrazil na cestu kamion ministerstva průmyslu a obchodu. V přívěsu poveze dílnu, ve které si žáci budou moct vyzkoušet práci s moderními technologiemi a zároveň jaké to je pracovat rukama. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) i ministr školství Robert Plaga (ANO) tím chtějí vzbudit zájem žáků 8. a 9. tříd o studium technických oborů. "Jsme jednou z nejprůmyslovějších zemí Evropy. V této oblasti máme velkou tradici, závisí na tom hrubý domácí produkt a míra nezaměstnanosti," vysvětlil Havlíček, proč chce přilákat žáky na technické obory. Dlouhodobě upozorňuje na nedostatek řemeslníků a lidí v technických oborech.

15 tisíc kilometrů urazí během tohoto školního roku ministerská dílna na kolech.

Zároveň má "dílna na kolech" žáky připravit na nový předmět "technika", který se má za několik let objevit na základních školách. "Kdybychom jen vybavili školy technikou a učitelé ji neuměli používat, nebude to mít takový dopad, jaký si představujeme," uvedl včera Plaga při představení kamionu novinářům. Pojízdná dílna zamíří do Bílovic ve Zlínském kraji a v průběhu školního roku pak obrazí dalších 34 míst. "Žáci si pod vedením lektora vyzkouší třeba práci s 3D tiskárnou nebo aplikací na rozšířenou realitu," uvedl gestor projektu a zároveň poradce náměstkyně ministra průmyslu Tomáš Hamberger.

Ministerstvo školství chce výuku techniky ukotvit v rozvrzích v rámci připravované vzdělávací oblasti Člověk a technika. Při jejích přípravách vychází ze studie Jiřího Dostála z katedry technické a informační výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Ten doporučuje, aby byla výuka techniky povinná na druhém stupni. Zda tomu tak skutečně bude nebo kdy se nový předmět začne vyučovat, Plaga neupřesnil. Předmět nyní pilotně testuje asi šest desítek škol. "Pokusné ověřování bude trvat nejdéle dva roky. Uvedení nové vzdělávací oblasti Člověk a technika do praxe je záležitostí následujících let," uvedl Plaga.

V minulosti již existovaly povinné dílny, podle Havlíčka je ale rozdíl ve využití moderních technologií. "Chceme, aby to děti bavilo. Není to o tom, že budou něco stloukat kladívkem. Je to o propojení nejnovějších technologií s praktickými dovednostmi," uvedl Havlíček.