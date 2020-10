Před měsícem to ještě vypadalo, že Andrej Babiš může být v klidu. Drtivé vítězství hnutí ANO v krajských volbách se zdálo být jistotou. Jenže druhá vlna koronaviru všechno změnila. Z voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu se stalo napínavé referendum o Babišově vládnutí. Referendum, jež naznačí směr, kterým se bude pohybovat celá česká politika.

Už jen letmý pohled do modelů výzkumných agentur ukazuje, že voliči začali o kompetenci Andreje Babiše pochybovat. ANO, které se stabilně pohybovalo nad 30 procenty, ztratilo za měsíc až pět procentních bodů, což se zatím nikdy nestalo. Důvod je jasný: Babišova vláda udělala liknavým přístupem z Česka zemi, kde přibývá případů koronaviru nejrychleji ve střední Evropě. Nadcházející volby jsou sice formálně regionální, ale marná sláva: voliči se rozhodují podle celostátních témat. A postupující epidemie, jak bylo vidět i z předvolebních debat, přebíjí vše. Babišovi nenahrává ani to, že jeho nejvěrnější voliči − důchodci − mohou mít kvůli koronaviru obavy přijít do volebních místností. Například v Polsku přišlo v létě k prvnímu kolu prezidentských voleb o milion důchodců méně než čtyři roky před tím. A třetí špatná zpráva pro premiéra: opozice se začala pro krajské volby spojovat do koalic, což může být motivující faktor pro její voliče. V horší výchozí situaci se zatím ANO od svého vzniku nenacházelo.

ANO sice s největší pravděpodobností celkově vyhraje, zřejmě i s větším ziskem než ve volbách v roce 2016, kdy obdrželo 21 procent hlasů. Ale vůbec není jisté, jestli se mu povede naplnit cíl vyhlášený Andrejem Babišem − zvítězit všude s takovým rozdílem, aby ho nebylo možné při sestavování krajských koalic obejít. Pokud ne, bude to pro ANO faktický neúspěch, který může znamenat změnu trendu i směrem ke sněmovním volbám. Pokud ovšem ANO i v této situaci překoná třicetiprocentní hranici, bude to naopak potvrzení, že mu voliči odpustí úplně všechno a že by se musel stát zázrak, aby Andrej Babiš za rok opět neovládl celé Česko.