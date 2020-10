Lidé, kteří jsou v karanténě nebo v domácí izolaci kvůli nemoci covid-19, mohli včera na vybraných místech z auta hlasovat do senátních a krajských voleb. V Česku je podobný typ voleb úplnou novinkou. A provázela je nízká účast, když takto v celém Česku odvolilo jen několik tisíc lidí. I proto byl průběh "drive-in" voleb plynulý. Hlasovací lístky mohli lidé z auta vhazovat od sedmi ráno do tří hodin odpoledne. Drive-in stanoviště byla otevřena v každém okrese a v Praze na Letné a na Proseku. Údaje o voličích i volební urny skončí na krajských úřadech a urny zůstanou zapečetěné do soboty, kdy se budou sčítat volební hlasy i z řádného termínu voleb, tedy z pátku a soboty. Dnes se bude hlasovat ve speciálních okrscích v domovech seniorů a podobných zařízeních, která jsou kvůli koronaviru uzavřena.