Ten, kdo v posledních 20 letech chodil do školy, měl pravděpodobně v peněžence zelenou ISIC kartičku. Sloužila jako průkaz do školy nebo do menzy či jídelny a také přinášela a dodnes přináší studentům mnoho slev. ISIC karty jsou ze všech zemí nejrozšířenější v Česku podle počtu studentů, kteří je využívají. Letos karty slaví dvacáté výročí. Stojí za nimi novozélandský podnikatel Matt East, zakladatel skupiny GTS Alive, jež karty vydává.