Nemovitostní trh zatím dopady pandemie koronaviru ustál. Platí to především o trhu s rezidenčním bydlením, kde se po krátkém šoku ceny rychle vrátily na obvyklou úroveň, a to nejen v Praze, ale i ostatních větších městech, říká Alois Lanegger, jednatel společnosti Raiffeisen - Leasing, která má na českém trhu více než dvacet let zkušeností s financováním nemovitostí a developerské činnosti.

Pozitivní je i vývoj v oblasti rezidenčních pronájmů, kde se projevuje více faktorů − od vyšších cen nových bytů po přísnější vyhodnocování ze strany bank. "Situace tak přeje developerským projektům zaměřeným na nájemní bydlení," hodnotí současný stav Alois Lanegger.

Kde je prostor pro růst?

Relativně dobrá kondice nemovitostního trhu je podle Aloise Laneggera z Raiffeisen - Leasing dána více faktory. Koronavirus sice urychlil celkové hospodářské zpomalení, to ale analytici na českém trhu předvídali už delší dobu. Ačkoliv nikdo nečekal globální pandemii, na jistý útlum byla většina hráčů připravena "Důležité nyní bude, jak rychle se ekonomika začne zvedat. V Raiffeisen - Leasing pracujeme s výhledem, který předpokládá nejhlubší pokles v letošním roce a pro rok 2021 odhaduje návrat k růstu, a to zhruba ve výši šesti až sedmi procent. Dobrou zprávou bude samotný návrat k růstu jako takovému," říká Alois Lanegger. Prostor pro růst pak vidí například na trhu s rezidenčním bydlením. Zde jsou totiž ceny trvale ovlivněny objektivními faktory, především nedostatečnou nabídkou, na které se podepisují dlouhé povolovací procesy a omezená stavební kapacita. Poptávku navíc mohou podpořit i některé plánované změny, například předpokládané zrušení daně z nabytí nemovitosti či snižování úrokových sazeb.

Alois Lanegger, jednatel Raiffeisen – Leasing, společnosti, která je na českém trhu dlouhodobým lídrem v oblasti nebankovního financování nemovitostí. V roce 2019 dosáhl tržní podíl společnosti v leasingu nemovitostí 51 procent. Tým zkušených profesionálů společnosti Raiffeisen - Leasing zajišťuje špičkové individuální služby i těm nejnáročnějším klientům, které provází od fáze přípravy přes výstavbu až k dokončení stavby. Raiffeisen - Leasing financoval například pražský rezidenční projekt Zátiší Rokytka nebo rezidenční projekt Farářství v Hradci Králové.

Nájemní bydlení prochází renesancí

Zajímavá je ale i oblast rezidenčních pronájmů. "Nájemní trh prochází určitou renesancí. Je to dané i motivací na straně investorů, protože tento model poskytuje pravidelný výnos mezi čtyřmi až šesti procenty, a navíc roste relativně konstantně i cena samotné nemovitosti," vysvětluje Alois Lanegger. Důkazem dobré kondice trhu rezidenčních pronájmů je i fakt, že se po krátkém cenovém propadu dokázal rychle vrátit na původní úroveň. Dokonce i v Praze, kde je situace specificky ovlivněná vyšší koncentrací bytů ke krátkodobému pronájmu přes Airbnb, se v dlouhodobém horizontu nepochybně rýsuje stabilizace.

Cesta k větší jistotě

Nemovitostní trh samozřejmě není oddělený od ekonomiky jako celku. Na jeho vývoji se podepíše například míra nezaměstnanosti, která vždy spoluformuje poptávku. Situaci proto detailně sledují i banky a nebankovní instituce. Naplno se také projevují výhody leasingového financování nemovitostí. "Oproti běžným bankovním úvěrům přináší větší dávku jistoty pro financující subjekt a umožňuje s větším klidem řešit i náročnější situace, ke kterým na straně klientů může dojít například v důsledku propadů ekonomiky," shrnuje výhody Alois Lanegger. Finanční struktura nemovitostního leasingu podle něj umožňuje nepřistupovat k radikálním řešením a poskytuje komfort pro dlouhodobý vztah, kterým financování nemovitostí je.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Reality.