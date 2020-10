Sklářskou tradici nezapře Liberecký kraj ani v 21. století. Ale ani zdaleka nejen z ní je dnes region živ! Rozvinutá je zde výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů.

Fakta Vodafone Firma roku 2020 ◼ 1. místo TITAN – Multiplast

◼ 2. místo ECOGLASS

◼ 3. místo Petit Lulu

◼ Firma TITAN – Multiplast se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020 ucházet před finálovou porotou 12. listopadu v Praze. Moneta Živnostník roku 2020 ◼ 1. místo Jiří Haidl

◼ 2. místo Petr Hartig

◼ 3. místo Libor Pěnkava

◼ Živnostník Jiří Haidl se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2020 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. Vodafone odpovědná firma roku 2020 Petit Lulu Moneta živnostník roku Srdcař 2020 Jaroslav Dejmek

V posledních letech výrazně posílila pozice odvětví obchodu a dopravy, nezanedbatelnou součástí ekonomiky kraje je cestovní ruch. Tuto charakteristiku potvrdily výsledky letošního krajského kola podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020. Odbornou porotu v Liberci zaujal Jiří Haidl vyrábějící repliky historického skla. "Zaujal nás tradiční obor pana Haidla, což je výroba skla. Věříme, že v celorepublikovém finále má šanci reprezentovat Liberecký kraj s výhledem na dobré umístění," okomentoval vítěze porotce Jan Švarc z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadil výrobce plastových polotovarů TITAN − Multiplast. "O vítězi rozhodly nejen hospodářské výsledky, které společnost má. Byla to i její schopnost adaptace v rámci současné krize, například na výrobu ochranných štítů a zábran. Pan jednatel měl na krajském kole také velice příjemný projev," uvedl k vítězné firmě člen poroty Roman Daráš z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Libereckém kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma Petit Lulu. "Porota ocenila její přístup k zaměstnancům a firemní aktivity, které jim nabízí. V posledních měsících dodali řadu roušek do domovů důchodců, lékařům, ale také místním firmám. Město Jablonec nad Nisou firmu ocenilo za pomoc při snižování rizik spojených s COVID-19, zejména za ušití roušek s nanofiltry pro Záchrannou službu celého Libereckého kraje. Již ze své podstaty podnikání a osvěty v oblasti používání látkových plen snižuje zátěž životního prostředí způsobenou odpadem z jednorázových plen," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Liberci toto ocenění získal Jaroslav Dejmek.

Vyhlašování Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020, Liberecký kraj Foto: archiv soutěže

Jsme takoví zarputilí, držíme kvalitu

Jiří Haidl, MONETA Živnostník roku 2020 Libereckého kraje

Jiří Haidl, MONETA Živnostník roku 2020 Libereckého kraje Foto: archiv soutěže

Vyrábí repliky historického skla, konkrétně z období od 14. do 17. století. Snaží se o co nejvěrnější podání. Pracuje na základě archeologických nálezů, archivů a muzeí, vede si vlastní dokumentaci. "Jsme na trhu 25 let, pracuji společně se synem. Převážnou část produkce odebírá švédský partner, který zásobuje muzea v celé severní Evropě, tam, kde byli Vikingové. Potom máme kontakty do Francie, do Německa, Belgie a Itálie. Snažíme se to dělat dobře, jsme rádi, že se nám partneři vracejí," říká Jiří Haidl. Na trhu je vyhledáván díky tomu, že se snaží o přesnou věrnost replik. "Jsou i sklárny, které se předloh nedrží, my jsme takoví zarputilí, srdcaři. Děláme výrobky podle toho, jak postupovali naši předci, držíme kvalitu. Děláme to, co se historicky našlo," popisuje vítězný živnostník. A jak se jeho práce odlišuje od ostatních sklářů? "Sklářské hutě fungovaly jako základní vstup do dalšího světa, buď vytvářely terčíky, ze kterých potom vitrážníci dělali chrámová okna nebo nádoby, které se malovaly nebo brousily, gravírovaly a v době středověku existovala i taková disciplína, jako je hutní zdobení skla. A my právě jsme charakterističtí tím, že z naší sklárny jdou výrobky hotové, říkáme od píšťaly. V podstatě z plamene, už tam není žádná rafinace, broušení," odpovídá Haidl. Občas spolupracuje s malířkou, ale dá se říci, že si v hutním provoze vystačí a prodává finální výrobek. To je základní charakteristický rys, který ho odlišuje od ostatních skláren, kde se dělají věci, které se potom strojně dokončují. "Celé to vzniklo relativně náhodou, impuls přišel od obchodníka ze Švédska. A teprve, když jsem začal vytvářet poháry a číšky, tak jsem se začal zajímat o vikingskou dobu, o tu éru, která byla nesmírně krátká, vůči celým dějinám. Zajímavé je, že se nedochovala žádná vikingská sklárna, ačkoli Vikingové měli skla relativně dost. Je to doba ještě pohanská, kdy se pohřbívalo s artefakty. V hrobech Vikingů jsou nálezy a dají se dobře datovat," dodává Jiří Haidl. Vikingové byli v Anglii, v severní Francii, Dánsku a díky tomu existuje poměrně dobrý obrázek. Jak sám přiznává, spoustu věcí ještě udělat neumí, jde o to stále hledat postupy, něco nového zkoušet. Zbytek jeho produkce tvoří období renesance. Snaží se povznést i české sklářství, vyrábí i české modely, nabízí je zákazníkům, ale komerčně o ně není takový zájem. Spolupracuje s Muzeem Hlavního města Prahy, ale živí ho především zahraničí. Snaží se o co nejvěrnější napodobení, a to se mu daří.

Bez našich plastů by spousta oborů nemohla fungovat

Lukáš Horn, jednatel společnosti TITAN − Multiplast, Vodafone Firma roku 2020 Libereckého kraje

Lukáš Horn, jednatel společnosti TITAN – Multiplast, Vodafone Firma roku 2020 Libereckého kraje Foto: archiv soutěže

"Dneska jsou plasty brány často velmi negativně, ale nejedná se v našem případě o takové ty jednoúčelové plasty. Bez našich plastů by spousta oborů vůbec nemohla fungovat," říká Lukáš Horn. Firma působí ve čtyřech segmentech. Prvním segmentem je stavebnictví, kde výrobky může každý vidět například na transparentních protihlukových stěnách nebo na průmyslových budovách jako prosvětlovací prvky, bez kterých by se dnes žádná stavba průmyslového nebo sportovního areálu neobešla. Druhým segmentem je průmysl, to znamená stavba jednoúčelových strojů, konkrétně bezpečnostní krejtování nebo výroba různých části strojů. Třetím segmentem je automotive, kde se specializuje na různé průhledné části, okna mezi nákladovým prostorem a posádkou, části kabin jeřábů nebo vysokozdvižných vozíků. Čtvrtým segmentem je design, poslední realizací je zprávařský stůl na CNN Prima News. "My sídlíme v České republice na Smržovce, na Slovensku máme provozovnu v Ružomberoku. Potřebujeme hodně místa, takže disponujeme zhruba 7 000 metry čtverečními výrobních a skladovacích zastřešených prostor. Pak máme ještě spoustu venkovních prostor. A na Slovensku zhruba obdobné množství plochy, kde máme instalované obráběcí stroje a kde zpracováváme polotovary, které nakupujeme v rámci celé Evropy," uvádí jednatel vítězné firmy. Je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, má bezmála sto zaměstnanců. Sídlí v lokalitě, kam většina lidí z Prahy jezdí na dovolené, z oken vidí sjezdovky. "První objekt, který jsme koupili, tak byl bývalý seník nějakého zkrachovalého zemědělského družstva, který jsme kompletně zrekonstruovali. Zbyl pouze skelet, podlahy, stěny, střechy, všechno jsme vyměnili. Ale můžu říci, že je skoro efektivnější stavět budovy nové, které si přesně naplánujete tak, jak potřebujete. Rekonstrukce je ekonomicky náročnější," přibližuje Horn. Spousta oborů bez plastových komponentů nemůže existovat a podle jeho názoru to tak bude i do budoucna. Vývoj v oblasti plastů jde rychle dopředu. "My jsme součástí toho vývoje a sledujeme všechny novinky, které se na trhu objevují. Rozhodně jsme firma, která 99,9 % zbytků, které z výroby vzniká, do výroby vrací. To je celá alfa a omega používání plastů. Jsou to materiály, které jsou vícenásobně použitelné, a proto je třeba je důsledně třídit. A pak pohled na plasty může být jiný," uzavírá Lukáš Horn. A jeho specializace je v tom, že se snaží zákazníkům pro danou aplikaci vybrat ne to nejdražší, ale to nejvhodnější.