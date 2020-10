Rozlohou druhý největší kraj v zemi nabízí dostatek podnikatelských možností. Zachovalá příroda nabízí potenciál pro všechny druhy odpočinku a rekreace. V původně zemědělské oblasti jižních Čech s tradičním rybníkářstvím a lesnictvím má nyní důležité zastoupení zejména zpracovatelský průmysl s výrobou potravin, nápojů, dopravních prostředků, strojních zařízení a textilu. Příhraniční charakter regionu přináší možnosti spolupráce se sousedními zeměmi.

Fakta Vodafone Firma roku 2020 ◼ 1. místo API CZ

◼ 2. místo Pekařství Cais

◼ 3. místo Kubák, tkalcovna Strmilov

◼ Firma API CZ se bude o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020 ucházet před finálovou porotou 12. listopadu v Praze. Moneta Živnostník roku 2020 ◼ 1. místo Markéta Nováková

◼ 2. místo Blanka Musílková

◼ 3. místo Dagmar Marková

◼ Živnostnice Markéta Nováková se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2020 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. Vodafone odpovědná firma roku 2020 Virtual Lab Moneta živnostník roku Srdcař 2020 Blanka Musílková

Nejen to se projevilo v krajském finále soutěží Vodafone Firma roku a MONETA Živnostník roku. Odbornou porotu v Českých Budějovicích nejvíce zaujala Markéta Nováková, která se věnuje opracování přírodního kamene. "Velmi obdivuji její práci s tak tvrdým materiálem, jako je třeba žula. Líbí se mi, že se jedná o menší rodinnou živnost, kde se zaměřují na detail a moderní techniky zpracování pro celé spektrum klientely," okomentoval vítěze porotce Jakub Svatek z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost API CZ upravující vozidla pro hendikepované. "Na API CZ oceňuji, že má dlouholetou tradici, působí na našem trhu přes dvacet let. Je mi sympatická tím, že má vlastní zkušebnu. I malá jihočeská firma může vyvážet do zahraničí od Austrálie po Ameriku," zhodnotila volbu Kateřina Menzel z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Jihočeském kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma Virtual Lab. "Svým zaměstnancům nabízí širokou škálu firemních benefitů. Podporuje řadu neziskových aktivit, jakými jsou Burza filantropie, kde zdarma trénují zástupce neziskových organizací, spolupracují s organizací Czechitas. V rámci snižování uhlíkové stopy mimo jiné vyvíjejí aplikaci, která umožní zbytečně necestovat, a to využitím virtuální zasedačky," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Českých Budějovicích toto ocenění získala Blanka Musílková.

Vyhlašování Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020, Jihočeský kraj Foto: archiv soutěže

"

Všechno stroj nenahradí

Markéta Nováková, MONETA Živnostník roku 2020 Jihočeského kraje

Markéta Nováková, MONETA Živnostník roku 2020 Jihočeského kraje Foto: archiv soutěže

"Vozíme kámen z téměř celého světa a na zakázku děláme veškeré výrobky z kamene, ať to jsou interiérové věci nebo do exteriérů. Vyrábíme od parapetů, schodů, přes kuchyňské desky, obklady koupelen, obklady k bazénům," říká Markéta Nováková. Nejvíce se zaměřuje na Jihočeský kraj, ale vyváží i do Rakouska nebo Prahy a Středočeského kraje. "Víceméně jsme už na takové cestě, že jsme do Rakouska dělali několik větších zakázek a lidé si to mezi sebou řekli. Máme dobré ohlasy a jezdí si k nám na doporučení dělat nové zakázky," přibližuje vítězná živnostnice. Trendy v oblasti zpracování kamene se mění. Dříve byl na vzestupu leštěný povrch kamene, teď se od lesku trošku upouští a povrchy jsou spíše patinované. "Můj otec v roce 1990 koupil živnost v privatizaci a v roce 1994 přišel manžel. Otec dříve opracovával pouze teraso, pouze umělý kámen. Když přišel manžel, tak se začal zajímat o zpracování přírodních žul a od té doby se od umělého upustilo a zpracovává se jenom přírodní kámen," vysvětluje Nováková. Práce kameníka není pochopitelně jednoduchá. Kameníků je nedostatek, většinou to dělají jen jejich synové, takže sehnat odbornou sílu je problém. "Dnes existují CNC stroje, zároveň jsou ale disciplíny, které vyžadují ruční opracování. Všechno stroj nenahradí, detail žádný stroj nevtiskne. Když jde štokování nebo pemrlování, tak si to vyžaduje čistě manuální sílu a zručnost člověka, který kámen opracovává," dodává Markéta Nováková. Stroje jsou samozřejmě velký pomocník, ale i sebelepší CNC stroj je pořád jenom stroj. Tomu je jedno, jestli opracovává kámen nebo dřevo, je to o tuhosti materiálu, ale vdechnout kameni život a přetvořit ho v nějaký výrobek, je vždy nedílná součást kamenického řemesla. Cílem jejího kamenictví je udržet řemeslo, vychovávat si nové zaměstnance, dbát na kvalitu výroby a nabízet zákazníkům stále nové povrchy, opracování a výrobky.

"

Myšlenkově jsme celý segment posunuli

Miroslav Bartoš, zakladatel vítězné firmy API CZ, Vodafone Firma roku 2020 Jihočeského kraje

Miroslav Bartoš, zakladatel vítězné firmy API CZ, Vodafone Firma roku 2020 Jihočeského kraje Foto: archiv soutěže

Firma se orientuje na bezbariérovou dopravu hendikepovaných. Kromě jednodušších úprav, jako je ruční řízení, jsou nosným programem především bezbariérová auta. "Myšlenkově jsme celý segment posunuli z toho, jak byl dříve vnímaný. Vezmeme standardní vozidlo a přestavíme ho tak, aby bylo bezbariérové, aby to bylo univerzální auto, běžně použitelné v každodenním životě, ale zároveň dávalo možnost jednoduše přepravovat vozíčkáře," uvádí Miroslav Bartoš. Pro domácí trh vyrobí kolem sta vozidel na ruční ovládání a kolem sedmdesáti bezbariérových vozidel, dalších 250 bezbariérových vozidel jde do zahraničí. Změněným konceptem předběhl konkurenci o tři až čtyři roky. To mu dalo možnost vybudovat si pobočky v zahraničí, a tím pádem se etablovat a zaujmout významné místo na světových trzích. "Úplně prvním momentem bylo, že jsem měl kamaráda, který zhruba ve čtyřiceti letech dostal mozkovou příhodu a ochrnul na půl těla. A v té době jsem přemýšlel, jak mu pomoci. Protože když se člověku v podstatě během vteřiny otočí svět na ruby, tak mobilita patří k jedněm z klíčových momentů, jak se může začlenit nazpátek do společnosti," vzpomíná na začátky zakladatel vítězné firmy. Koupil první zařízení v Anglii a auto přestavěl. "On samozřejmě jezdil, já jsem měl dál svoji práci, ale pak jak člověk jde životem, tak se mění priority, a tak jsem si říkal, že teď je asi můj čas zkusit něco, co bych mohl dělat. Takhle jsem to v té době prostě cítil, ale nikdy by mě nenapadlo, že se firma rozvine," dodává Bartoš. "My jsme závislí na automobilovém průmyslu. Záleží na tom, jaká bude konstrukce vozidel, s čím přijdou vývojáři. Naštěstí máme už dobrou reputaci, máme přístup přímo k automobilkám do jejich vývoje, takže s námi sdílejí data už v okamžiku, než auta uvedou na trh a podle toho stavíme naše výrobky," uzavírá Miroslav Bartoš.