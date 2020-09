Že je opravdu zle, poznáte podle toho, že premiér Andrej Babiš lže více než obvykle. Jako v pondělí na TV Nova, když tvrdil, že boj s koronavirovou epidemií je pod kontrolou a blížíme se ke 30 tisícům testů denně. Pouhým pohledem do oficiálních vládních statistik bylo přitom možné zjistit, že denní průměr za poslední dva týdny činí jen 18 900 testů a k významnému vylepšování skóre nedochází. Premiérovo klukovské lhaní bylo proto třeba pochopit analogicky k legendární větě komunistického prezidenta Antonína Zápotockého "Naše měna je pevná" v předvečer měnové reformy − jako předzvěst brutálního utažení kohoutů. To přijde už dnes, kdy vláda oznámí zavedení nouzového stavu na celém území Česka. Neznamená to nic jiného, než že Andrej Babiš svou bohorovností, předčasným triumfalismem, popíráním reality a manažerskou neschopností uvrhl Česko do situace, kdy nezbývá než se připravit na tvrdá omezení ve společnosti i ekonomice.