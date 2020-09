V době, kdy v důsledku koronavirové krize netušíme, co nás čeká za týden, jak hluboce zasáhnou opatření spojená s pandemií každého z nás, tuzemskou i globální ekonomiku, se vývoj realitního trhu, stejně jako dalších trhů, neodhaduje snadno. Co je však jisté již nyní?

Navzdory ekonomickému útlumu rekordně vzrostl zájem o hypoteční úvěry. Za letošních prvních osm měsíců si totiž Češi sjednali hypotéky v celkovém objemu 150 miliard korun, a pokud se tempo nezastaví, odborníci se shodují, že by mohl padnout rekord z let 2016 a 2017. Tehdy si lidé v bankách na bydlení půjčili 225 miliard korun. Ti, kteří na hypotéku dosáhnou či mají dostatek vlastních prostředků, si totiž v době krize ještě více uvědomují, že investice do koupi nemovitosti je doslova "k nezaplacení". Ne každý si ale může nebo chce vlastní střechu nad hlavou pořídit. Na tento trend reagují mnozí investoři a developeři, kteří se dosud věnovali výhradně výstavbě bytů na prodej. A že i projekty zaměřené na nájemní bydlení budou zajímavým osvěžením realitního trhu, je z jejich plánů zřejmé.

O tom, že se pandemie koronaviru zásadním způsobem dotkla i života v kancelářích a bude ho nejspíš ovlivňovat i nadále, dnes už nikdo nepochybuje. Prokázala však také životaschopnost retail parků, které si díky svému konceptu ukrajují stále větší podíl maloobchodního koláče a přitahují i nové značky.

Tyto a mnohé další informace na vás čekají v aktuálním vydání magazínu Reality. Přeji vám příjemné a inspirativní čtení.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Reality.