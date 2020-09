Alexandra Tomášková, výkonná viceprezidentka komerčního developmentu společnosti Skanska pro Maďarsko a Českou republiku, působí na realitním trhu již téměř dvacet let. Dlouhá léta se věnovala pronájmům kancelářských budov, v čele české pobočky Skansky stanula v roce 2018. Od letošního roku řídí také aktivity komerčního developmentu Skanska v Maďarsku.

Již více než tři čtvrtě roku řídíte aktivity vaší developerské společnosti na českém a maďarském realitním trhu. V čem se oba trhy liší a v čem naopak shodují?

Oba realitní trhy jsou vyspělé a fungují podle běžných západoevropských měřítek. Z hlediska naší společnosti se jedná o trhy bezpečné, na nichž máme díky zásobě našich projektů práci na čtyři až pět let dopředu. Aktuálně jsme v Budapešti odstartovali výstavbu první fáze projektu H2Offices, to je 26 tisíc metrů čtverečních špičkových administrativních ploch. V Maďarsku, stejně jako v Polsku, je mnohem snazší stavět. Povolovací proces je jednodušší a rychlejší. Česká republika, a zejména Praha, na kterou se soustřeďujeme, má v tomto směru co dohánět. Jiné rozdíly zatím nevidím. Řada našich klientů, ať už na straně nájemců, nebo investorů, jsou mezinárodní firmy působící na různých evropských trzích a všude požadují stejně vysokou kvalitu bez ohledu na lokální specifika. Pro mě osobně je práce ve dvou kulturách velmi obohacující a jsem ráda, že v obou zemích mám výborné týmy.

Skanska se dlouhodobě specializuje na kancelářské budovy, v Praze za sebou máte sérii úspěšných projektů. V podstatě každý rok jste na trh uvedli novou budovu, která měla vždy ty nejvyšší environmentální a interiérové certifikace. Co chystáte do roku 2025?

Aktuálně pracujeme na čtyřech projektech, které dohromady čítají 120 tisíc metrů čtverečních kanceláří, jež svým nájemcům nabídnou nejvyšší standard pracovního prostředí a řadu ekologických a technologicky pokročilých řešení. Všechny jsou po profesní stránce zajímavé i pro nás. Například Port7, který vyrůstá v Praze 7, bude multifunkčním projektem, v rámci něhož vybudujeme nejen kanceláře, ale také maloobchodní a volnočasové prostory. Projekt Radlická plánujeme postavit jako náš první klimaticky neutrální projekt v regionu střední a východní Evropy, kdy budeme počítat uhlíkovou stopu a v maximální možné míře nahrazovat železobeton dřevem. Dalším administrativním projektem, který vznikne v Praze 7, je Mercury. V současnosti zde stojí budova třídy B, kterou zbouráme a na jejím místě postavíme novou moderní budovu. S posledním ze čtveřice, projektem Key, jsme zamířili do vyhledávané byznys lokality na Pankráci.

Jak se do vašich podnikatelských plánů promítá pandemie covidu-19 a očekávané ochlazení trhu?

Myslím, že koronavirus nás všechny po pětileté konjunktuře přiměl k tomu, abychom zpomalili a začali své podnikání více vnímat. Ceny pozemků a ceny stavebních prací se v posledních letech vyšplhaly do astronomických výšek a já věřím, že nadcházející ochlazení trhu je sníží na realističtější úroveň. Aktuálně sledujeme, že poptávka ze strany nájemců oslabuje, firmy přehodnocují svoje expanzní plány a začaly více počítat s home officem, který si vyzkoušely v době pandemie. Zároveň nám ale zatím neklesají náklady na projekty. Stavební firmy mají dlouhodobě nasmlouvané zakázky, pracovníků je nedostatek, a tak není důvod zlevňovat. I v současné situaci jsem stále optimistická. Už jsme si v předchozích krizích ověřili, že o naše budovy je zájem po celou dobu ekonomického cyklu. Sázíme na trvale udržitelný development, na trh dodáváme prémiový produkt a máme okruh klientů, kteří ho vyhledávají.

Budete měnit design či vybavení svých budov v souvislosti s pandemií a obavami z jejího návratu?

Na toto téma jsme zaznamenali několik dotazů ze strany nájemců a v rámci připravovaných projektů chystáme konkrétní řešení. Byla delší dobu na stole a koronavirus jejich implementaci jenom uspíšil. Věnujeme se například vzduchotechnice, rozvržení vnitřního prostoru pro budoucí space plany a třeba i různým typům dezinfekce, ať už plošné, nebo pro individuální pracovní místa. Chytrý operační systém a mobilní aplikace Connected by Skanska, který pro naše budovy vyvíjíme, již delší dobu obsahuje bezdotykovou funkcionalitu − virtuální kartičku. Bezkontaktně, jen pomocí svého chytrého telefonu, vstoupíte do budovy, přivoláte si výtah, který vás odveze do požadovaného patra, a otevřete si dveře vaší kanceláře. V plném rozsahu jsme si to vyzkoušeli na naší varšavské budově Spark, kde máme na systém velmi dobré ohlasy, a tak rozšíří standardní nabídku našich digitalizovaných služeb.

V roce 2018 jste se stala první Češkou v čele tuzemské pobočky komerčního developmentu Skanska. Reality jsou v České republice stále především doménou mužů. Jak složitá byla cesta nahoru? A jaký je váš manažerský styl?

Díky tomu, že pracuji ve Skansce, jsem se s předsudky nesetkala. Nevhodné komentáře vůči ženám jsou ve Švédsku faux pas a to v rámci firemní kultury dodržují všechny naše pobočky. Často jsem si až ex post uvědomovala, že jsem na náročných schůzkách s klientem a dodavateli byla jediná žena a že to nikdy nebyl handicap. Druhou šťastnou náhodou byla i skutečnost, že ve Skansce nemusí být v manažerské roli odborník. Jsem na realitním trhu již téměř dvacet let, ale nejsem stavař, vždy jsem se věnovala obchodu. Přesto mohu vést náš projektový tým. Je složený z expertů na danou oblast, kterým důvěřuji a kterým řadu kompetencí předávám. Já sama garantuji, že projekt interně schválíme, kvalitně postavíme, velmi dobře pronajmeme a se ziskem prodáme. Interní týmy, které mám na starosti, jsou relativně malé, každý má přes 20 lidí. Je nutné, aby v týmu byli schopní a zodpovědní lidé, kteří spolu dokážou otevřeně komunikovat a kterým jde o společnou věc. Já jsem navíc svorníkem mezi svými dvěma týmy (v Praze a v Budapešti) a středoevropským vedením ve Varšavě a vedením koncernu ve Stockholmu. A pokud jde o styl… Když máte na starosti firmy ve dvou zemích, tak musíte delegovat, nechat kolegům jejich vlastní prostor a vytvořit podmínky, aby mohli samostatně pracovat co nejlépe.

Odkud čerpáte inspiraci?

Ráda cestuji a při návštěvě měst sleduji tamější architekturu. Kromě historie mě samozřejmě zajímá moderní výstavba − zejména kancelářské budovy. Na sociálních sítích sleduji progresivní zahraniční developerské společnosti a přední světové architekty, kteří tam zveřejňují svoje projekty. Dozvím se spoustu novinek, které můžeme případně přenést i do českého a maďarského prostředí.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Reality.