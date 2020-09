Logistické areály se rozvíjejí, rychlost dopravy k zákazníkům ale mnohdy drhne. Jak zamezit nekonečným uzavírkám kvůli opravám silnic?

Podle analýz realitních expertů se v kontinentální Evropě výnosy z prémiových průmyslových nemovitostí, včetně těch logistických, vůbec poprvé v historii vyrovnaly s prémiovými obchodními centry. Vlivem pandemie totiž strmě roste e-commerce, a to i v České republice. Spolu s tím roste poptávka po skladových a logistických prostorách a zároveň stoupá tlak spotřebitelů na včasné doručování jejich internetových objednávek.

Rychlost se cení

Být u zákazníka rychle − to znamená jeho spokojenost a další objednávky. A právě v tom je v Česku kámen úrazu. Neustálé uzavírky a z nich vyplývající kolony, zdržení, nutnost zvýšené opatrnosti při řízení kvůli výtlukům a trhlinám na silnicích zná na tuzemských vozovkách každý − nejen řidiči kamionů, putujících do logistických, skladových či výrobních areálů a od nich směrem k zákazníkům. Nemluvě o zvýšených ekonomických nákladech, souvisejících s vyšším opotřebením kamionů či jejich stálými opravami. Tyto problémy by v budoucnu mohla do značné míry řešit unikátní mikrovlnná technologie FUTTEC pro preventivní opravy asfaltových vozovek.

20 minut zabere zařízení FT4 oprava jednoho výtluku.

Od ulic až po dálnici

Technologii FUTTEC (FUTure TEChnology) v roce 2011 vyvinula a dále rozvíjí stejnojmenná česká společnost ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a VUT v Brně. Vloni za ni získala ocenění Vizionáři v soutěži sdružení CzechInno. Navíc se jí z Evropské komise v rámci programu EU Horizon 2020 podařilo získat dotaci ve výši 1,8 milionu eur, díky níž může technologii dále zdokonalovat a uvádět ji v širším měřítku na český i zahraniční trh. Už nyní ji firma FUTTEC využila pro opravy velmi různorodých asfaltových vozovek: dálnice D2 u slovenských hranic a D1 u Mirošovic, ulic v Praze, Brně či Kopřivnici a také místních komunikací v Kutné Hoře.

Rychlé a trvalé

Čím se technologie FUTTEC liší od dosud běžně používaných oprav? Tím, že je založena na unikátním mikrovlnném hloubkovém ohřevu opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi. Asfaltová vrstva se při opravě pomocí speciálního zařízení FT3, které na první pohled vypadá jako menší rolba, do hloubky ohřeje na teplotu umožňující homogenní spojení oddělených ploch, tedy okraje výtluku či trhliny s doplňovanou asfaltovou směsí. Nevznikají tak žádné spáry, které v souvislosti se změnami teplot vlivem počasí u tradičních metod poměrně brzy vedou k obnovení výtluku. Výsledkem tedy je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. Díky principu mikrovlnného ohřevu asfaltové vrstvy může být oprava realizována celoročně, tedy i v zimě − bez závislosti na obalovnách asfaltu, u nichž jsou typické sezonní odstávky dodávek teplé balené směsi. Technologii FUTTEC nevadí ani suchý mráz. Existuje snad jen jediné omezení: nelze ji aplikovat při silném dešti, kdy po vozovce trvale stéká vrstva vody.

Oprava asfaltových komunikací s využitím technologie FUTTEC prostřednictvím zařízení FT3. Foto: archiv redakce

Další významnou výhodou jsou nízké nároky na strojní vybavení, dopravu materiálu i lidské zdroje: opravu lze zajistit pomocí jednoho vozidla a dvoučlenné posádky. Ta si s sebou veze vše potřebné, což umožňuje provádět opravy rychle a efektivně. U stávajících technologií je nutné kromě strojního vybavení zajistit i dopravu teplé balené směsi z obalovny, což s sebou nese další náklady, a vyřešit organizační komplikace při zajišťování návaznosti jednotlivých fází (frézování, pokládky směsi, ošetření vzniklé spáry). U technologie FUTTEC přitom průměrná doba práce na jednom výtluku či trhlině zabere od příjezdu na místo až po ukončení opravy zhruba hodinu.

A zařízení FT4, v jehož srdci se celá technologie skrývá, bude ještě rychlejší než stávající FT3 − podle zakladatele společnosti FUTTEC Jiřího Rušikvase mu tento úkon zabere pouhých 20 minut. "To vše znamená téměř nulové omezení provozu a s tím souvisejících kolon. Nemluvě o tom, že opravy skutečně vydrží a řidiči tak jezdí po hladkých silnicích. V neposlední řadě je mikrovlnná technologie ekologická: neodstraňujeme zbytečně materiál v okolí výtluku, který tak není potřeba odvážet a likvidovat. Materiál určený na opravy je ohřívaný v minimálně potřebném množství. Nejsou tedy potřeba další vozidla na jeho přepravu."

Technologie FUTTEC je určena k trvalým opravám výtluků a trhlin na asfaltových površích u všech typů pozemních komunikací, na cyklostezkách a dalších asfaltových plochách – včetně těch v komerčních, například v logistických a skladových areálech. Opraví lokální poruchy od velikosti 10 x 30 cm až 60 x 80 cm. Největší přínos má u nově položených vozovek v první třetině jejich životnosti (tzn. od osmi do 10 let od jejich položení). Během opravy technologií FUTTEC vzniká technický protokol o opravě, který obsahuje komplexní informace o čase, místě, počasí a době opravy a dále i parametry, jako je druh materiálu a jeho teplota nebo spotřeba. Tento protokol je záručním listem kvality a jakosti provedené opravy. Je zpracován v on-line prostředí, lze jej tedy snadno archivovat, zpětně dohledat i sdílet (například na webových stránkách správců komunikací).

Využití v logistických areálech

V souvislosti s dynamickým růstem internetového obchodu se u nás čím dál více mluví o důležitosti tzv. poslední míle: cílem logistiky je doručit zboží od dodavatele ze skladu ke koncovému zákazníkovi co nejrychleji. Kvalita českých silnic tomu však rozhodně nepomáhá: podle žebříčku serveru Global Economy zaujímá Česká republika co do kvality pozemních komunikací nelichotivé 76. místo na světě. Přitom rychlost dodávek je spolu se zdravím, hygienou, bezpečností, efektivitou a udržitelností klíčovým parametrem, znamenajícím konkurenční výhodu. Kvalitu asfaltových komunikací řeší nejen Ředitelství silnic a dálnic (to má ve správě dálnice a silnice I. třídy), kraje (spravují silnice II. a III. třídy) a obce (spravují ulice ve svém katastru), ale i majitelé a správci asfaltových komunikací v komerčních areálech. Těmi jsou, například kromě letišť či autodromů, také logistické a skladové celky, o nichž je v případě e-commerce řeč. Jejich zkušenosti s využíváním mikrovlnné technologie FUTTEC i možné příležitosti shrnuje Hynek Schmidt, business development manager FUTTEC: "Majitelé či správci výrobních nebo logistických areálů se na nás s požadavkem na opravu již několikrát obrátili. Vždy to ale bylo až v okamžiku, kdy asfaltový povrch už byl natolik porušen, že vozovce nepomůže nic jiného než velkoplošná výměna. Bohužel zanedbali prevenci: přišli příliš pozdě, a do opravy tak budou muset vložit mnohem více peněz než na počátku, kdy jejich vozovka vykazovala jen drobné poruchy. Jednali jsme také s několika generálními dodavateli stavebních prací v logistickém a skladovém areálu. Řešili stejný problém − při rekonstrukci či dostavbě haly měli obytné kontejnery nebo lešení postavené na asfaltové ploše. Po ukončení prací majitel areálu zjistil, že v asfaltovém povrchu jsou vytlačené díry, a chtěl opravu. Odmítl však běžný způsob opravy frézováním z obavy ze vzniku spáry. Pak je právě FUTTEC vhodným řešením."

Článek byl publikován v komerční příloze HN Reality.