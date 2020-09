Češi mají na kontě patent, díky němuž suť z demolic, místo toho, aby končila na skládkách, poslouží při nové výstavbě. Směs obohacená o nanopříměsi má obdobné vlastnosti jako klasický beton a již dnes se využívá na stavbách. Vynález šetří i přírodní kámen, jehož zásoby docházejí. Další možnosti využití směsi nazvané Rebetong v praxi zkoumají odborníci.

Budova Envelopa Office Center v Olomouci je první kancelářskou stavbou u nás, v jejíž konstrukci našel recyklovaný beton uplatnění. Rezidence Čertův vršek v pražské Libni je pak prvním bytovým domem, do jehož základů byl použit stejný materiál. Český vynález ze společné dílny společnosti Skanska a ERC-TECH budí zájem i v zahraničí.

"Díky nanopříměsi používáme menší množství cementu, který je jedním z hlavních původců uhlíkové stopy ve stavebnictví. I malá úspora cementu tak přináší velký ekologický efekt," říká Petr Dušta, senior projektový manažer rezidenčního developmentu ve Skanska Reality.

Suť místo přírodního kamene

Výroba Rebetongu se obejde bez přírodního kamene, jehož je v Česku málo. Jeho zásoby by při současné spotřebě vydržely už jen zhruba do roku 2062. Využití kameniva ze starého betonu tak znamená zajímavou alternativu, díky níž budou moci vyrábět beton i další generace. "Hodí se pro základové konstrukce, podkladní betony, stěny obvodové i vnitřní − prostě všude tam, kde se používá konvenční beton. V tuto chvíli testujeme jeho vlastnosti a hledáme možnosti, jak použití recyklovaného betonu co nejvíce rozšířit," přibližuje využití Rebetongu Bohuslav Slánský, vedoucí inovací ve společnosti Skanska.

Méně odpadu

Stavební suť je třeba na místě demolice pročistit, odstranit kusy železa a další nevhodné příměsi. Poté se materiál odváží buď přímo na nové staveniště, nebo do betonárky, kde se drtí a následně zpracuje předepsaným způsobem. Objem stavební suti vyvezené na skládky tak může výrazně klesnout. Dnes tvoří demoliční suť 45 až 50 procent všech odpadů.

Výhodou Rebetongu je, že po ukončení životnosti se produkty vyrobené podle tohoto patentu ve stavebním průmyslu opět použijí. Při splnění nejpřísnějších kritérií betonářských norem je tak zaručen v podstatě nekonečný životní materiálový cyklus.

Úspora na energiích

Vedle dobrého pocitu ze života ve stylu udržitelnosti pocítí vlastník a uživatel nemovitosti příznivý dopad i na svoji peněženku. Rebetong má nižší koeficient tepelné vodivosti, což znamená nižší energetickou náročnost. Budova tak svému vlastníkovi sníží výdaje na provoz v průběhu celého jejího životního cyklu. "Pořizovací cena recyklovaného betonu je přitom téměř shodná s cenou betonu klasického," dodává Petr Dušta.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Reality.