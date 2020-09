Milionu chvilek se pod Minářovým vedením loni podařilo protivládními demonstracemi dvakrát zaplnit pražskou Letenskou pláň. "Spolek Milion chvilek musí zůstat občanskou iniciativou a já ho nechci zatěžovat svými politickými úvahami," řekl HN Minář. Ohledně vzniku nového hnutí se hodlá definitivně rozhodnout po krajských volbách, které se konají na konci tohoto týdne. "Ale je tady široký společenský kvas, který směřuje k tomu, aby vzniklo něco nového. A já osobně jsem takřka rozhodnut do toho jít taky," prohlásil. O tom, kdo by ho mohl do nového hnutí doprovodit, mluvit zatím nechce. Z opozice včera zaznívaly komentáře, že Minářův krok spojování vůbec nepomůže a potěší hlavně šéfa vládního ANO Andreje Babiše. "Je velmi zvláštní, když někdo, kdo volá po sjednocování a větší spolupráci, nakonec tuto výzvu přetaví a pojme tak, že svým krokem dělá pravý opak," řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Více čtěte v rubrice Události