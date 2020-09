Opozice je k tomu kroku vesměs kritická, kolice zatím spíš vyčkává, co přinese. Politickou scénou během svátečního pondělí zarezonovalo zjištění Hospodářských novin a Deníku N, že Mikuláš Minář složil pozici předsedy spolku Milionu chvilek a chce založit politické hnutí, které by mohlo jít do sněmovních voleb v příštím roce.