Co se děje s vaší platbou, když zadáte příkaz v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci? Pokud má druhá strana účet u stejné banky, převod je jednoduchý a banka jen přesune prostředky z jednoho účtu na druhý. Co když ale jdou peníze do jiné banky? V tomto případě vstupuje do hry Česká národní banka, která pro provádění mezibankovních plateb provozuje systém CERTIS (Czech Express Real-Time Interbank Settlement System). ČNB tedy sbírá klientské pokyny na převod prostředků do jiných bank a během pracovního dne jednou či několikrát provede převod skrze systém CERTIS. Od zadání příkazu klientem do připsání prostředků na účtu příjemce v jiné bance tedy uplyne řada hodin, často i den, přes víkend více dní.