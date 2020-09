Když teče do lodi, musí všichni k pumpám, zní oblíbená poučka Miloše Zemana. Není proto divu, že proniká-li v Česku v posledních dnech voda do bot už i na kapitánském můstku, chopil se čerpadla kromě premiéra Andreje Babiše i prezident. Úlohy si pěkně rozdělili. Šéf vlády naděluje: všem snížení daní, důchodcům pak balíčky roušek, pětitisícové rouškovné a nápad se zlevněním smartphonů.

Lánský rekonvalescent mezitím mluví národu do duše. "Volte si samozřejmě, koho chcete, ale zdvihněte sakra ty zadky, a i když budete mít roušku na ústech, uvědomte si, že když nepůjdete volit, může být zvolen někdo, koho vy byste v životě nevolili," prohlásil v neděli večer na stanici Frekvence 1 (oslovit veřejnost chce ještě v dalších třech médiích).

Ne, při tomhle pumpování nejde o nezvládnutou druhou vlnu epidemie koronaviru, jak by asi každý čekal. Zemanova zdánlivě zbytečně expresivní výzva voličům stáčí "koronavirové" poselství pohříchu jinam. Hlavně dostat k nadcházejícím krajským a senátním volbám maximum voličů. A to stoupenců vládních stran, jak prezident mezi řádky neobvykle konkrétně napověděl: sám prý bude volit "úspěšného ředitele velké nemocnice". Tím je v Zemanově senátorském obvodu Praha 5 kandidát ČSSD a zároveň hnutí ANO Miloslav Ludvík.

Zemanovo volebně mobilizační angažmá jen dokazuje, jak velká nervozita panuje v partajích tvořících prozemanovský kabinet. ANO letí dolů preference kvůli koronavirovému chaosu. ČSSD i KSČM balancují těsně nad nicotou už déle. Kvůli epidemii navíc hrozí, že spousta voličů vládních partají, tedy těch starších, covidem-19 nejohroženějších, podceňované volby vypustí a k urnám nepřijde. Jenže ztráta krajů by babišovsko-zemanovskému táboru mohla otevřít propadlo i ve sněmovních volbách příští rok. A to by ohrozilo i nastoupenou linii revize listopadu '89 a nadbíhání Východu. Evidentně jde o hodnoty, kvůli nimž prezidentovi s premiérem "Nikdy neodstoupím, nikdy" stojí za to "sakra zvedat zadky".