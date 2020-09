Americký prezident Donald Trump neplatí skoro žádné daně. A to navzdory tomu, že sám sebe označuje za úspěšného podnikatele, který vydělal miliardy dolarů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil deník The New York Times. Trump v 11 z posledních 18 let nezaplatil vůbec žádné federální daně. V letech 2016 i 2017 pak uhradil pouhých 750 dolarů, tedy asi 20 tisíc korun. Prezident to označil za "naprostou fake news". To, kolik tedy na daních zaplatil, ale sdělit odmítl.