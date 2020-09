◼ ČESKO

Nemocnicím dochází lék remdesivir proti covidu-19

Nemocnicím v Česku dochází lék remdesivir na těžké formy nemoci covid-19. Ministr zdravotnictví Roman Prymula sdělil, že jeho úřad dojednává s výrobcem léku, americkou firmou Gilead Sciences, dodání další várky remdesiviru do konce tohoto týdne. Pokud by nedorazila další dodávka, současné zásoby léku by byly podle Martina Balíka, vedoucího lékaře Kliniky anesteziologie ve Všeobecné fakultní nemocnici, spotřebovány příští týden.

◼ MAĎARSKO, POLSKO

Vznikne institut pro výzkum právního státu

Maďarsko a Polsko společně založí institut pro výzkum právního státu v jednotlivých zemích Evropské unie, aby nemusely čelit obviňování z porušování principů demokratické vlády. "Cílem tohoto institutu pro komparativní právo je, aby z nás nedělali blázny," řekl šéf maďarské diplomacie po schůzce se svým polským protějškem Zbigniewem Rauem. Dodal, že "má dost toho, že nás někteří západoevropští politici používají jako fackovacího panáka".

◼ ČESKO

Prymula navrhne vyhlášení nouzového stavu

Vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření koronaviru zřejmě navrhne na dalším jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula. Řekl to serveru Respekt.cz. Vláda se sejde za týden. Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že o Prymulově plánu ví a vyhlášení nouzového stavu podpoří. Prymula chce vyhlásit nouzový stav, aby stát mohl přistoupit k dalším opatřením proti šíření nemoci.

◼ NĚMECKO

Merkelová navštívila Navalného v nemocnici

Německá kancléřka Angela Merkelová navštívila ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného během jeho pobytu v berlínské nemocnici, kde se od srpna léčil z otravy nervově paralytickou látkou. Podle magazínu Der Spiegel to svědčí o tom, jak velkou váhu kancléřka kauze přikládá. Agentura Reuters včera citovala Navalného, který návštěvu potvrdil a Merkelové za ni poděkoval. Návštěva podle něj nebyla tajná.

Lidská práva nejsou ideologie. Jsou univerzální.

Georgette Mosbacherová

Americká velvyslankyně naráží na výrok polského prezidenta Andrzeje Dudy, který označil práva LGBTI za "ideologii" nebezpečnější než komunismus. Reagovali i velvyslanci padesátky zemí včetně Česka a zástupci mezinárodních organizací v Polsku. V otevřeném dopise vyjádřili podporu sexuálním menšinám.

◼ ČESKO

Průměrná mzda klesne po zohlednění inflace

Průměrná mzda v letošním i příštím roce po zohlednění inflace podle odhadů ministerstva financí klesne. Letos by měla dosáhnout 34 682 korun a příští rok 35 006 korun. Reálný pokles by tak měl být letos o 1,6 procenta a příští rok o 0,9 procenta. Nominálně by měla průměrná mzda letos i příští rok mírně růst. Loni průměrná mzda po zohlednění inflace stoupla o 3,5 procenta na 34 111 korun. Nominální růst tak činil 6,4 procenta.

◼ ŘECKO

Řecko viní kvůli ilegální migraci 33 lidí z neziskovek

Tři desítky členů zahraničních nevládních organizací čelí v Řecku podezření, že umožňovali ilegální vstupy migrantů do země a pomáhali pašerákům, kteří organizují cesty běženců z Turecka. Pod hlavičkou humanitárních akcí k tomu podle řecké policie využívali uzavřená fóra na sociálních sítích a mobilní aplikace. Vyšetřování podle místních médií stále pokračuje a může být rozšířeno na další osoby.

◼ ČESKO

Toman slibuje pomoc rybářům v okolí Bečvy

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) slibuje pomoc rybářům v okolí řeky Bečvy po havárii způsobené kyanidem. Využít by mohli vodní nádrže státního podniku Povodí Moravy nebo v postižených revírech vypouštět jiné druhy ryb. Kriminalisté zjišťují, ze které společnosti mohla nebezpečná látka do řeky uniknout. Původce, který vodu otrávil kyanidem, zatím stále není známý, škody nejsou vyčísleny.

◼ ARMÉNIE, ÁZERBÁJDŽÁN

Konflikt v Náhorním Karabachu se vyostřuje

Konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach se vyostřil. Do bojů, které si od nedělního rána vyžádaly už desítky mrtvých, nasadily obě strany i těžké dělostřelectvo. Oba státy rovněž přistoupily k mobilizaci záloh. Baku a Jerevan se vzájemně obvinily z útoků a také z dovozu žoldnéřů ze Sýrie. Evropská unie, papež František i regionální velmoci Rusko a Turecko vyzvali Arménii a Ázerbájdžán, aby boje v Náhorním Karabachu ukončily.

◼ ČESKO

Padla rekordní pokuta za nevyžádané e-maily

Úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil firmě prodávající ojetá auta pokutu šest milionů korun za opakované rozesílání nevyžádaných e-mailů. Za spam je to od úřadu dosud nejvyšší sankce. Společnost pokutu zaplatila, její jméno úřad neuvedl. Firma se bránila zavedenými postupy při získávání souhlasů pro zasílání e-mailů. Úřad upozornil, že odpovědnost za jejich šíření není pouze na rozesílateli, ale především na tom, v jehož prospěch se e-maily posílají.