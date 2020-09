Kateřina Jirásková patří do okruhu nejbližších spolupracovníků finančníka Petra Kellnera. V poslední výroční zprávě skupiny PPF ke svému profilu nechala připsat heslo "Co tě nezabije, to tě posílí". To dnes může znít až prorocky. Coby finanční ředitelka konglomerátu Kellnerových firem s bilanční sumou velkou jako roční příjmy českého státního rozpočtu zažila těžké chvíle, když koronavirová pandemie postupně zavírala všechny trhy, kde divize Home Credit prodává splátkové programy a rychlé spotřebitelské úvěry. Nejen v Číně či Rusku, ale i v Indii, Indonésii a dalších zemích. Home Credit vykázal dosud největší pololetní ztrátu − v přepočtu 16,7 miliardy korun −, zpřísnil úvěrování a propustil 42 tisíc lidí, většinu v Číně. "Je to nominálně velké číslo, ale je třeba ho vidět v kontextu," vysvětluje Jirásková v rozhovoru pro HN. "Zpětně se ukáže, že na naše směřování se nedá dívat jen z pohledu jednoho šestiměsíčního výsledku."