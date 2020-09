Podnikatelka Jana Chladová se svou firmou Kolorky.cz dokazuje, že i z menšího města v Plzeňském kraji se může společnost se svými produkty dostat do celé země, a dokonce i do zahraničí. Za tři roky se jí ve městě Stříbře podařilo od nuly vybudovat podnik s padesátimilionovým obratem. Své designové jednorázové pleny pro děti dodává i do velkoobchodů jako například Alza, Mall či DM.