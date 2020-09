Byť slavilo ANO před čtyřmi lety vítězství v devíti z třinácti krajů, nakonec vládne jen v pěti z nich. Ostatní strany se tehdy domluvily a hnutí Andreje Babiše poslaly ve čtyřech krajích do opozice. "Teď bude tento trend ještě silnější," říká v rozhovoru pro HN o letošních říjnových volbách do krajů a Senátu místopředseda ANO a šéf sněmovny Radek Vondráček. I tak ale počítá s tím, že počet krajů hnutí udrží. A to přesto, že se opoziční strany kvůli lepšímu výsledku spojily do volebních koalic. Podle Vondráčka to však cíle hnutí neohrožuje. Problémem podle něj nebude ani to, že by kvůli koronavirové epidemii nemuselo k volbám přijít tolik seniorů, kteří často volí právě ANO.