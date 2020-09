Mezi Spojenými státy a Čínou probíhá už několik let obchodní válka, která se v poslední době přelévá také do oblastí technologií, vzdělávání a vědeckého výzkumu. Komunistický režim na tomto poli usiluje o postavení technologické velmoci a při naplňování tohoto závazku sahá i k prostředkům, které jsou minimálně sporné. Svědčí o tom i kauza elitního vědce z Harvardovy univerzity Charlese Liebera, který byl letos v lednu zatčen a nyní čelí obžalobě za to, že neoznámil a popíral svou spolupráci s Čínou.