Pokud mi hygiena zavolá, nikoho hlásit nebudu, protože mi všichni řekli, že si to nepřejí, že si testy zaplatí sami − popisuje Martina z Prahy, které v úterý přišel pozitivní test na covid-19. Hygiena se jí ještě neozvala. A ti, se kterými byla mezitím v kontaktu, už jsou na test objednáni.

Není to vůbec ojedinělý příklad. HN mají k dispozici hned několik výpovědí lidí, kteří postupovali úplně stejně. "Už je to tři dny, hygiena se mi neozvala, kamarády jsem kontaktoval sám a doporučil jsem jim test. Někdo mi řekl, ať ho nehlásím, tak to dělat nebudu, když zavolají," uvádí zase Ivo.