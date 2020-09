Devadesátiletá pamětnice holokaustu Dolly Chintzová se narodila v Maďarsku. Po druhé světové válce odešla do kanadského Montrealu, kde řadu let vedla skupinu "dětských" přeživších holokaustu. Před 12 lety se rozhodla odcestovat do Jeruzaléma, kde se zapojila do komunitního programu Café Europa. Ten jí v novém prostředí velmi pomohl. Pravidelná týdenní setkání s dalšími přeživšími se pro ni stala důležitou a příjemnou částí dne. "Jen velmi málo jsme se dívali zpět, neobnovovali jsme staré rány, ale hodně jsme se dívali kupředu a uvědomovali jsme si, že i v našem věku si můžeme užívat života," popisuje Chintzová pro HN.