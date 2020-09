Smyslem digitálních hodinek propojených s vaším telefonem bylo vidět a ovládat (aspoň částečně) mobil ze zápěstí. Poznámka stranou: mobil, jak jméno napovídá, je sám o sobě dost mobilní, chodí s námi všude, máme jej v kapse nebo na stole, blíž a všudypřítomněji (rozuměj mobilněji) už to snad ani nejde. Ale ono to šlo a ono to jde − a zřejmě tímto směrem to též dál půjde.