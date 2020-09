◼ RAKOUSKO/ČESKO

Vídeň zařadí Prahu mezi rizikové regiony

Rakousko vydalo kvůli šíření koronaviru varování před cestami do Prahy. Platit začne v pondělí. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že se svým rakouským protějškem Alexanderem Schallenbergem jedná o výjimkách. Chtěl by mimo jiné, aby se opatření nevztahovalo na už zaplacené zájezdy. Při příjezdu z rizikových oblastí vyžaduje Rakousko negativní test na koronavirus. Pokud jej dotyčný nepředloží, musí nastoupit do karantény.

◼ ČESKO

Středočeské nemocnice zrušily návštěvy

Krizový štáb Středočeského kraje včera doporučil oblastním nemocnicím zakázat návštěvy pacientů. Důvodem je zhoršující se epidemická situace. Ředitelé by měli také zvýšit kapacitu lůžek pro pacienty s covidem-19, informovala Helena Frintová z krajského úřadu. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) ředitelé nemocnic doporučení krizového štábu přijali a snaží se pacienty v lůžkových zařízeních co nejvíce ochránit.

◼ ČESKO

Úřad prověřuje rozesílání roušek seniorům

Rozesílání ochranných prostředků seniorům prostřednictvím České pošty prověřuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Na Twitteru to uvedl předseda úřadu Jiří Kaucký. Odpověděl tak redaktorovi Lidových novin Tomáši Nahodilovi, který se na této síti ptal, na základě jakého zákonného zmocnění předalo ministerstvo vnitra České poště osobní údaje obyvatel pro doručení roušek a respirátorů.

◼ ŠVÉDSKO

Odměna za Nobelovu cenu se letos zvýší

Odměna, která je vyplácena laureátům Nobelovy ceny, se letos zvýší o milion švédských korun (2,5 milionu Kč). Nobelova nadace se rozhodla, že vrátí výši příspěvků na původních deset milionů švédských korun (25,5 milionu Kč). Předání cen v prosinci se kvůli pandemii covidu-19 uskuteční bez účasti laureátů.

"

Každá země má mít právo svobodně si vybrat, kam bude patřit a jaká bude její budoucnost. Otevřeně podporuji to, aby Evropská unie stanovila konkrétní podmínky pro vstup Ukrajiny do unie.

Zuzana Čaputová

slovenská prezidentka

◼ ČESKO

Při špatném trendu mohou chybět lůžka s ventilátory

Kdyby přibývalo nových případů několik týdnů stejně jako nyní, bude problém s dostatkem lůžek s ventilátory. Poslancům zdravotnického výboru to ve středu na neveřejném jednání řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Nyní je k dispozici 22 872 lůžek s možností dodávat pacientovi kyslík. Pro pacienty s covidem je vyhrazeno 979 z nich. Podle Prymuly se jejich naplněnost blíží limitu, ale zatím je kapacita dostatečná.

◼ ČESKO

Ombudsman vydal příručku o diskriminaci

Veřejný ochránce práv vydal příručku antidiskriminačního práva pro výuku budoucích sociálních pracovníků a pracovnic. Příručka pokrývá oblasti, v nichž se sociální pracovníci s diskriminací lidí setkávají nejčastěji − bydlení, vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péče, prodej zboží a služby. Obsahuje i řadu modelových případů s řešením. Kancelář veřejného ochránce práv to uvedla na svém webu, kde je i příručka ke stažení.

◼ POLSKO

Předseda PiS Kaczyński se stane členem vlády

Vlivný předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, který je nyní jen řadovým poslancem, se má stát členem rekonstruovaného kabinetu premiéra Mateusze Morawieckého. Uvedla to agentura PAP. Koalice se v posledních dnech ocitla v krizi, hovořilo se i o předčasných volbách. Kaczyński se stane šéfem bezpečnostního výboru a bude dohlížet na ministerstva spravedlnosti, obrany a vnitra.

◼ ČESKO

Lékaři budou testovat děti na cholesterol

Pilotní projekt screeningu časného záchytu familiární hypercholesterolemie (FH) začne koncem roku. Lékaři otestují 10 000 novorozenců v celém Česku. Chtějí najít jak děti s tímto onemocněním způsobujícím vysokou hladinu cholesterolu v krvi, tak i příbuzné, kteří o své nemoci mnohdy nevědí. Uvedli to zástupci České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

◼ ČESKO

Ryby v Bečvě otrávil kyanid, původce se hledá

Desítky tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávil kyanid. Ukázaly to rozbory vzorků vody. Teď se bude hledat původce havárie. Případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Jed začal ničit život v řece v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova v úseku o délce 38 kilometrů. Rybáři do kafilérie odvezli 32 tun otrávených ryb. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad.

◼ ČESKO

Věřitelé H-Systemu schválili posudky na prodej bytů

Věřitelský výbor zkrachovalé společnosti H-System schválil prvních deset znaleckých posudků na prodejní cenu bytů v Horoměřicích u Prahy. Prodávat se bude 60 bytů, cena je známá u deseti z nich. Jde o byty 1+1 s předzahrádkou, ceny se pohybují mezi 45 tisíci a 55 tisíci korun za metr čtvereční. Současným uživatelům se cena při případném odkupu sníží zhruba o 15 procent, což představuje výši investice, kterou lidé vložili do dostavby bytů.

◼ NĚMECKO

Oběti zneužívání dostanou až 50 tisíc eur

Na základě žádosti dostanou oběti sexuálního zneužívání v německé katolické církvi v budoucnu odškodné až 50 tisíc eur (téměř 1,4 milionu korun). Oznámil to v západoněmecké Fuldě na závěr podzimního shromáždění Německé biskupské konference její předseda, limburský biskup Georg Bätzing. Platby mají být jednorázové a rozhodovat o nich má v každém jednotlivém případě nezávislé grémium.

◼ Z TWITTERU

Chápu všechna opatření proti koronaviru, ale rozhodnutí pana Prymuly, že pokud na venkovský fotbal přijde více než 50 diváků, musí mít každý sedadlo dva metry od sebe, nechápu. No co, vyhlásíme v místním rozhlase, ať si každý přinese židli z domu!

@HerbertPavera

Herbert Pavera, starosta obce Bolatice na Opavsku a senátor (TOP 09)

"

Rozhodli jsme se vzdát poctu našim předchůdcům, kteří svou erudici i sběratelskou vášeň proměnili ve sbírky, jež jsou součástí kulturního dědictví.

Tomáš Libánek

Ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, které ke 140 letům trvání otevřelo výstavu Věci vyprávějí.

◼ ČESKO

Lidé v karanténě si mohou objednat volební schránku

Středočeši, kteří jsou v karanténě kvůli covidu-19, si mohou telefonicky objednat přenosnou schránku pro hlasování v krajských a senátních volbách. Krajský úřad k tomu zřídil zvláštní telefonní linky 257 280 397, 257 280 862, 257 280 680 a 257 280 918. Určeny jsou pro voliče, kteří nemohou z vážných důvodů hlasovat z aut na drive-in stanovištích. Musí mít trvalý pobyt ve Středočeském kraji nebo na území příslušného senátního obvodu.

◼ FRANCIE

French Open škrtá fanoušky v ochozech

Na tenisové Roland Garros bude smět maximálně tisíc diváků denně. Kvůli šíření koronaviru omezila vláda počet účastníků velkých akcí v Paříži na tisícovku. Organizátoři odloženého French Open, jednoho z nejvýznamnějších turnajů roku, který začne v neděli, počítali s účastí 5000 fandů denně. Původně chtěli pouštět až 11 500 diváků. Ve Francii se koronavirem nakazilo 481 141 lidí, což je po Rusku a Španělsku nejvíce v Evropě.

◼ Z TWITTERU

Ekonomická kondice domácností je takový klid před možnou bouří. Ztrátu práce od března deklarují jen 2 % původně aktivních (sedí na ofiko data), ale 11−12 % je podzaměstnaných − zkrácené úvazky, mzdy či příjmy typu DPP a na ruku.

@dan_prokop

Daniel Prokop, sociolog z Fakulty sociálních věd UK

◼ RUSKO

F1 se v Soči pojede před 30 tisíci diváky

Poprvé v této sezoně pojedou jezdci formule 1 při nadcházející Velké ceně Ruska před zaplněnými tribunami. V hledišti autodromu v Soči bude přes 30 tisíc diváků, což je polovina kapacity. Organizátoři prodali všechny vstupenky. Úvodních osm závodů šampionátu se kvůli koronaviru, který zavinil odložení začátku ročníku o čtyři měsíce, jelo v rámci hygienických opatření bez diváků.

◼ ČESKO

Na silnicích nižších tříd je 2862 mostů nevyhovujících

V České republice se od roku 2004 téměř zdvojnásobil počet mostů ve špatném až havarijním stavu na silnicích II. a III. třídy. Je jich 2862 z celkových 12 596. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) jde z rozpočtu ministerstva dopravy na opravy mostů šest miliard korun ročně, částka by se měla zdvojnásobit. Resort chce zřídit expertní pozici pro dohled nad všemi mosty na silnicích i železnicích v Česku.

◼ ČESKO

MŠMT poslalo návod k distančnímu vzdělávání

Ministerstvo školství rozeslalo do škol návod k fungování distančního vzdělávání. Doporučilo v něm učitelům, aby s žáky trénovali používání počítačů a prvků výuky na dálku i při běžném provozu škol. Měli by tak předcházet problému, kdy někteří v případě nutnosti přechodu na výuku na dálku nebudou umět s technikou zacházet. Ministr zdravotnictví Roman Prymula ve středu řekl, že uzavření prvního stupně ZŠ nepřichází moc v úvahu.

◼ USA

Žalobce v USA navrhl Nikulinovi 12 let vězení

Americká prokuratura navrhla federálnímu soudu v Kalifornii 12 let vězení pro Rusa Jevgenije Nikulina, který byl uznán vinným z hackerských útoků proti sociálním sítím. Nikulina vydalo do Spojených států předloni Česko po zadržení v jednom z pražských hotelů v roce 2016.

◼ ČESKO

Absolventi univerzity měli promoci pod širým nebem

Netradiční promoce venku a bez talárů zažili absolventi uherskohradišťské Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kvůli pandemii koronaviru se promoce uskutečnily pod širým nebem na nádvoří jezuitské koleje. Studenti také na sobě nemohli mít z hygienických důvodů tradiční taláry, museli se rozdělit do skupin a mít roušky. Každý absolvent rovněž mohl pozvat pouze tři hosty.

◼ NĚMECKO

VW odškodní diskriminované pracovníky za brazilské junty

Německá automobilka Volkswagen odškodní částkou 36 milionů realů (149 milionů korun) své bývalé zaměstnance v Brazílii, kteří kvůli spolupráci firmy s armádou čelili pronásledování v době vlády vojenské junty v letech 1964 až 1985. Brazilská vládní komise nalezla důkazy, že firmy včetně Volkswagenu tajně pomáhaly armádě vyhledávat možné "podvratné živly" a nebezpečné odborářské aktivisty v řadách zaměstnanců. Mnoho z pracovníků bylo vyhozeno, zadrženo nebo zastrašováno.