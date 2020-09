Věda v koronakrizi zklamala. Mnozí odborníci a vědci tváří v tvář virové pandemii selhali. Přestali být vědci a stali se reptajícími amatéry, kteří, aniž by ho podrobněji znali, zpochybňují virové riziko, podobně jako se štamgasti v hospodě přou o to, zda je virus reálný, nebo jen záměrně vymyšlený pro lepší ovládání lidí a výdělek z lidského strachu, ať už byznysový nebo politický.

Už půl roku se den co den objevují v médiích stesky nad tím, že vědci nechali společnost na holičkách. Nejenom že přesně nevědí, co nový virus dokáže, a nevědí si rady s lékem proti němu, neumí se ani veřejně shodnout na tom, co se fakticky děje a co v takové situaci dělat. Vynikající lékaři, vědci v oboru lidského zdraví, opouštějí základy a pravidla vědeckého rozumu a pouští se na tenký led sociálních tvrzení a doporučení. Směšují vědu a občanský postoj. Kdy tohle divadlo vědecké marnosti skončí…? KNOWLEDGE IS POWER. "Vědění a moc jsou totožné − vědění je moc," shrnul své zkušenosti s propojením vědění a moci Francis Bacon, anglický filozof a rádce královny Alžběty I. Jsme na začátku sedmnáctého století, v Evropě ještě panuje velká důvěra ve vědu, která je schopna natolik proniknout do jádra přírody, že lidstvu jednou umožní její úplné ovládnutí. A časem, věřili tehdy vědečtí optimisté (a někteří tomu věří dodnes), odhalí i zákonitosti světa lidí, jehož organizace se zase o krok přiblíží utopické dokonalosti. Pevné zákony přírody mají svou analogii v pevných zákonech společnosti, jen je odhalit, podobně jako vzorec volného pádu nebo pohybu po nakloněné rovině.