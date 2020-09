To, co firmy nedokázaly ve své práci s lidskými zdroji změnit v době ekonomického vzestupu, šlo pod tlakem dopadů pandemie koronaviru během pár týdnů. Týká se to nového nastavení systémů, organizace práce i řízení lidí. Změny budou většinou trvalé a pravděpodobně jsou teprve na svém začátku. Vyplývá to z letošní konference HR Meeting, kterou pořádal týdeník Ekonom z vydavatelství Economia.

Není to krize, jen nový normál

I když často zněla slova válečné terminologie − padaly výrazy jako mobilizace, boj, první linie −, nejsme ani zdaleka ve válce, uvedl hlavní řečník HR Meetingu generál Petr Pavel, který ve své kariéře čelil několika válečným krizím. "Nedochází k žádným ztrátám, které by byly podobné těm válečným. Jedná se o civilní krizi, jaká se čas od času stane," uvedl.