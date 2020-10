Historie sbírky uměleckých děl Kooperativy spadá do období založení této pojišťovny v počátku devadesátých let a nástupu pana Vladimíra Mráze do jejího čela. Ten se rozhodl navázat na tradici z první republiky, kdy finanční instituce byly sběrateli a podporovateli umění. "Kooperativa se snaží již od svého vzniku i o uchování národního kulturního dědictví v oblasti výtvarného umění. Naše sbírka českých obrazů, soch, plastik a grafik patří k nejvýznamnějším v zemi. Je to pro nás i příležitost přiblížit naše skvělé umělce lidem − jednak máme v centrále v Karlíně vlastní galerii, jednak naše obrazy využíváme i v našich budovách a kancelářích," vysvětluje v rozhovoru generální ředitel Kooperativy Martin Diviš.

Jsou ve vašem oboru umělecká díla běžnou součástí diverzifikace investic?

Pojišťovna musí logicky utvářet určité finanční rezervy, jež musí dlouhodobě držet. Přitom má velmi striktně nařízeno, do čeho může investovat a do čeho ne. Pro pojišťovací společnosti je tedy investice do umění stejně výhodná jako třeba do nemovitostí. Rozdíl je ale v tom, co z toho je společensky prospěšnější. Finanční hledisko tedy pro nás není jediným faktorem, proč máme sbírku českého umění. Jsem přesvědčen, že krása je něco, co si nejen podporu zaslouží, ale co tvoří přirozenou protiváhu našeho profesionálního zájmu o obchod, prodeje, čísla, zisky a klienty.

Na co se sbírka zaměřuje a jaká zajímavá díla obsahuje?

Jde výhradně o díla českých autorů, zejména o průřez druhou polovinou 19. a první polovinou 20. století. Najdete v ní všechny významné autory té doby. Součástí sbírky jsou ale díla spadající do doby od baroka až po současnost. Nejen obrazy, grafiky, ale i plastiky či sochy. Jejím těžištěm jsou určitě obrazy − krajiny tzv. mařákovců. To jsou krajináři školení u profesora Julia Mařáka na pražské Akademii výtvarných umění s Antonínem Slavíčkem v čele. Hodnota sbírky spočívá právě v kvalitě děl a zastoupení těch nejlepších umělců. V posledních letech sbírka roste spíše kvalitativně než objemově. Naši kurátoři a odborní poradci dbají na její kultivaci, doplňování vhodných autorů a jejich klíčových prací. Sledujeme i současné umění a sbírku doplňujeme i o díla mladých malířů a sochařů.

Od října budete ve vaší galerii v Karlíně vystavovat díla Josefa Mánesa. Na co se mohou návštěvníci těšit?

Výstavu k výročí 200 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých umělců jsme původně chystali již na květen, ale kvůli covidové epidemii jsme ji byli nuceni posunout na podzim. Představíme kolem 150 děl a zapůjčujeme si obrazy z významných galerií z celé republiky i od soukromých majitelů. Chceme důstojně připomenou osobnost, která naši kulturu, naši zemi, naši historii zásadně ovlivnila. V dnešní globální době je možná důležitější než kdy jindy si uvědomit, kdo jsme, odkud pocházíme, kde a jak pevné jsou naše kořeny.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.