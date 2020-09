Již pošesté složil Lukašenko prezidentský slib a poděkoval státním úředníkům a "lidem v uniformách". Opozice prohlásila, že Alexandr Lukašenko je od včerejšího dne nelegitimní. "To nebyla inaugurace, ale fraška. Ve skutečnosti dnes Lukašenko prostě odešel do penze. To znamená, že jeho rozkazy silovým složkám jsou nelegitimní a nemohou být plněny. Já, Svjatlana Cichanouská, jsem jediným vůdcem, který byl zvolen běloruským lidem. Naším úkolem je nyní spolu vybudovat nové Bělorusko," řekla Lukašenkova protikandidátka ze srpnových voleb, které řada evropských zemí považuje za zmanipulované. Ke kritice Lukašenkova kroku se připojili i mnozí zahraniční politici. "Volby v Bělorusku neproběhly svobodně a férově. Proto nejsou jejich výsledky legitimní, proto není legitimní ani inaugurace," napsal na Twitteru český ministr zahraničí Tomáš Petříček.