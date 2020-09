Evropská komise dá v budoucnu členským státům na vybranou: buď přijmou migranty, nebo se budou muset postarat o jejich návrat do země původu. "Není otázkou, zda by se měly členské státy solidárně zapojit a přispívat, ale jak to udělají," prohlásila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Migranti budou také muset podstoupit podrobnou prověrku na hranicích EU. Budou jim odebrány otisky prstů, vzorek DNA a zjišťována identita. Podstoupí i zdravotní a bezpečnostní kontrolu. Proces má trvat nejvýše pět dní.