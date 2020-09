Německá armáda, bundeswehr, je často doma i v zahraničí terčem kritiky a posměšků, že její technika, i když často moderní, nefunguje.

Když v roce 2018 nastupoval generál Ingo Gerhartz do čela německého vojenského letectva, luftwaffe, v jednom z prvních projevů kritizoval tristní technický stav bojových letounů a jejich pomalé opravy. To se pomalu mění s tím, jak si i němečtí politici po ruské invazi na Ukrajinu uvědomili, že je potřeba investovat do ozbrojených sil.